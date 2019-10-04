с чего всё началось

Прокуратура Грузии вызвала для дачи показаний по делу о хищении денежных средств в "Рустави-2" бывшего сотрудника телекомпании Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РЕН ТВ.

Политика В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.

Шоу-бизнес Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье» Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.

Футбол Вальдес покинет должность тренера «Барселоны» из-за конфликта с Клюйвертом Бывший игрок «Барселоны» Виктор Вальдес покинет пост тренера юношеской команды каталонского клуба из-за разногласий с Патриком Клюйвертом.

Политика Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.

Политика Time узнал о готовности Трампа предложить КНДР сделку по санкциям Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снятие некоторых санкций ООН на три года в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне, сообщает журнал Time.

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.

Экономика Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.

Общество Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.

Армия и оружие Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.

Хоккей Лукашенко выразил желание провести Олимпиаду совместно с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания II Форума регионов в Житомире рассказал, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.

Технологии Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.

Игры Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева запустила игровой онлайн-сервис GFN.ru и вложила в него более 1 млрд руб. Игровая индустрия в России растет, но местным компаниям пока не удавалось создать значимых проектов, считают эксперты.

Авто Российский автомобильный рынок в сентябре продолжил падение По данным АЕБ, опубликованным 4 октября, за первый месяц осени 2019 года российский авторынок снизился на 0,2% по сравнению с сентябрем прошлого года: жителями страны было приобретено 157 129 машин.

Наука В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.

Политика Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.

Общество Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».

Футбол «Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».