Политика
DP.RUОскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали в прокуратуру
Прокуратура Грузии вызвала для дачи показаний по делу о хищении денежных средств в "Рустави-2" бывшего сотрудника телекомпании Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РЕН ТВ.
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с чего всё началось
7 октября журналист Георгий Габуния явится на допрос в рамках расследования превышения должностных полномочий на телеканале «Рустави 2» и присвоения денег компании, сообщило РИА «Новости».Телеканал 360°12:38
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