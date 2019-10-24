Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур отстранен от тренировок с командой. По информации NU.nl, 23-летний хавбек наказан за то, что вступил в конфликт со своим одноклубником Джеем-Роем Гротом на последнем занятии.

Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»

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