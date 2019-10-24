Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUОскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур отстранен от тренировок с командой. По информации NU.nl, 23-летний хавбек наказан за то, что вступил в конфликт со своим одноклубником Джеем-Роем Гротом на последнем занятии.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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