Футбол
Sportbox.RUОскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур отстранен от тренировок с командой. По информации NU.nl, 23-летний хавбек наказан за то, что вступил в конфликт со своим одноклубником Джеем-Роем Гротом на последнем занятии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Полузащитник «Витесса» отстранен от тренировок после конфликта со Слуцким
Советский спортвчера в 11:45
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Единоборства
Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Матч ТВ 23 октября в 04:45
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
В Сети появились фотографии Заворотнюк с тяжелобольными детьми
В публикации говорится о помощи, которую актриса ранее оказывала тяжелобольным детям.
Discover24 07:04
Общество
Шнуров призвал россиян не писать в соцсети
Газета.Ru 05:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Кино
Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»
Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
SM News 06:05
Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Футбол
Огненное интервью судьи Хусаинова: как его хотели убить, предлагали взятки и подставили в Израиле
Огромное расследование «СЭ» Письмо 14-ти написали в Кремле — Давайте сразу к делу, — выдохнул я. — Та история в Израиле дорого вам обошлась.
Спорт-Экспресс вчера в 18:18
Армия и оружие
Шойгу: выход США из ДРСМД грозит гонкой вооружений в Азии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в совместной коллегии с белорусскими военными.
News.ru 05:45
Происшествия
В Харькове два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра
Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека, в городе объявлена операция "Сирена", заявили в пятницу в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
РИА Новости 06:53
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Единоборства
Нейт Диаз провалил допинг-тест перед боем с Масвидалом
Звезда UFC Нейт Диаз опубликовал заявление, в котором сообщил, что не прошёл тест на запрещённые вещества.
Чемпионат вчера в 20:26
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Политика
Анкара указала США на неприемлемость контактов с командующим СДС
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство юстиции Турции заявило о подготовке запроса в адрес США о выдаче Мазлума Абди, командующего «Сирийских демократических сил» (SDF), которого Анкара объявила в розыск как террориста.
REGNUM 06:52
Авто
Volkswagen представил Golf восьмого поколения
Восьмое поколение Volkswagen Golf, наконец, дебютировало.
32CARS.ru вчера в 15:34
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 24 октября повысился на 0.05%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 24 октября повысился на 0.05% (+0.0006) до $1.1137 с $1.1131 предыдущего закрытия.
АК&М вчера в 03:14
Общество
Минтруд рассказал, в каком возрасте у россиян рождается первый ребенок
Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 лет, что почти на год больше по сравнению с данными 2011 года, заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
РИА Новости 06:26
Гаджеты
Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку
Само собой новинка от OmniVision не рассчитана на использование в смартфонах.
Ferra 00:41
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce
В основе GranAce лежит уже известный HiAce нового поколения, но новая модель позиционируется как бизнес-вэн, в котором большое внимание уделили комфорту пассажиров.
Tvoe-avto.com 23 октября в 16:37
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были китайцами
Все 39 человек, тела которых обнаружили в грузовике в Великобритании, предположительно были гражданами Китая.
Газета.Ru вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Происшествия
Сотрудник саровского ядерного центра получил срок за майнинг
Саровский городской суд приговорил к 3 годам и 3 месяцам колонии сотрудника федерального ядерного центра за попытку майнинга биткоинов на рабочем месте.
Российская газета вчера в 11:42