Футбол
Sportbox.RUОскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур отстранен от тренировок с командой. По информации NU.nl, 23-летний хавбек наказан за то, что вступил в конфликт со своим одноклубником Джеем-Роем Гротом на последнем занятии.
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Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
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РИА Новости 16:19
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Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
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На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
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Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
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Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
В США начали процедуру оформления депортации россиянки Марии Бутиной на родину.
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Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.
Российская газета 15:45
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Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть ни в коем случае
Нельзя есть ни в коем случаем и продукты глубокой переработки.
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Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Экономика
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Здоровье
В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
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Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола
Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
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Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14:30
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Сбербанк опроверг сообщения о продаже данных клиентов в интернете
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка.
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С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
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Селтик — Лацио 2:1 (2-й тайм)
«Селтик» одержал домашнюю победу над «Лацио» в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Soccer.ru 16:56
Финансы
Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС вчера в 13:09
Политика
Небензя оценил решение Трампа выделить «Белым каскам» $4,5 млн
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал решение президента США Дональда Трампа выделить $4,5 млн организации «Белые каски» неверным применением средств.
RT на русском 16:00
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Германии
LiveSport.ru вчера в 14:48
Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Борьба за свободу привела Майли Сайрус к демонстрации сосков
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Наркологи рассказали, как легко победить алкогольную зависимость
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Слово и Дело 03:47
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Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
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SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада
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Немецкий частный детектив Йозеф Реш считает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии дела о катастрофе МН17 в Донбассе, и берет назад предложение по передаче доказательств.
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