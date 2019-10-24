Футбол
Sportbox.RUОскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур отстранен от тренировок с командой. По информации NU.nl, 23-летний хавбек наказан за то, что вступил в конфликт со своим одноклубником Джеем-Роем Гротом на последнем занятии.
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Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
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Мэрия Москвы впервые за 11 лет отказала организаторам «Русского марша» в проведении акции 4 ноября в Люблино.
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С. Ребров: готовил команду к победе над ЦСКА, верил в неё
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (1:0).
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Песков пословицей отозвался на слова Трампа об урегулировании в Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал пословицей попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании.
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Армия и оружие
В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор
В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил.
Пятый канал 02:22
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
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В своем микроблоге в Instagram Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним Марком.
Вокруг ТВ 09:35
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Футболисты «Александрии» сыграли вничью с «Сент-Этьеном» в матче ЛЕ
Футболисты украинской "Александрии" на выезде сыграли вничью с французским "Сент-Этьеном" в матче группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 15:10
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Милонов: Поклонская защищает Хэллоуин из-за своей национальности
Национальная служба новостей 09:06
Наука
Останки предка всех наземных позвоночных нашли на севере России
Останки предка всех наземных позвоночных нашли в Коми.
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«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском 07:55
Экономика
Госдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года
На заседании Госдумы было решено одобрить законопроект о заморозке накопительной пенсии россиян до конца 2022 года.
Газета.Ru 10:00
Политика
Медведев призвал членов «Единой России» не идти самовыдвиженцами
Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев осудил кандидатов, которые, получив поддержку от партии, идут на выборы как самовыдвиженцы.
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РИА Новости вчера в 01:39
Экономика
ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 миллиардов рублей.
РЕН ТВ вчера в 22:24
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
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Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla
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Власти США начали процесс оформления депортации Марии Бутиной в Россию
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Экономика
Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2020–2022 годы
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
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РБК 12:54
Политика
Турция потребует от США выдачи командующего СДС
Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.
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Лолита заявила, что похудела на 15 кг благодаря мужу-кровососу
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Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
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С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
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Динамо (Киев) — Копенгаген 1:1 (2-й тайм)
Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
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