Общество

РИА НовостиРИА НовостиОскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
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«Я убирала это дерьмо»: чиновницу мэрии Петрозаводска уволят за грубые высказывания

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