Чиновница администрации Петрозаводска написала жесткий пост про поведение горожан, которые разбрасывают мусор. Пост в сети Facebook, который стал причиной увольнения, Анна Лесонен уже удалила. Однако в сети он сохранился.

с чего всё началось

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