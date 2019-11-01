Общество
РИА НовостиОскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
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с чего всё началось
Вчера, 20 ноября, начальник управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором содержались оскорбительные и грубые высказывания в адрес горожан.Карелинформ03:10
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Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
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Транспорт
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Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
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Наталья нежится в солнечных лучах и выглядит довольной, а ее формы идеальными.
Спорт
Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко
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Хоккей
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Шоу-бизнес
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Общество
Плательщикам расширят географию
С инициативой расширить географию эксперимента выступили глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев.
Армия и оружие
Слабое место своей защиты от возможных атак РФ и Китая назвали в США
Ранее News.ru сообщал, что два сценария войны США и России рассмотрели в издании Mysl Polska.
Общество
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Тело 17-летнего подростка обнаружили очевидцы 21 ноября около 21:00 во дворе 16-этажки в Чите по адресу ул. Ингодинская, 27.
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