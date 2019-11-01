Общество

РИА НовостиРИА НовостиОскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
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с чего всё началось

«Я убирала это дерьмо»: чиновницу мэрии Петрозаводска уволят за грубые высказывания

Вчера, 20 ноября, начальник управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором содержались оскорбительные и грубые высказывания в адрес горожан.
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