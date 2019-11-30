Футбол
Lenta.ruОскорблявший Дзюбу фанат объяснился
Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
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Британский музыкант Элтон Джон появился на финальном поклоне детского мюзикла "Билли Эллиот" в балетной пачке.
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Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России. В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА.
Технологии
Оценку Google о достижении «квантового превосходства» опровергли в IBM
Заявление Google о достижении огромного превосходства квантового компьютера над обычными опровергли исследователи из IBM 22 октября в статье на собственном-интернет портале.
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Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
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Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов
Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.
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Политика
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Американский журнал National Interest рассказал о необычных советских экспериментальных образцах автоматов, которые так и не были приняты на вооружение.
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каком количестве следует потреблять красную икру и кому она противопоказана.