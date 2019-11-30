Футбол

Lenta.ruLenta.ruОскорблявший Дзюбу фанат объяснился

Зенит — Спартак
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Оскорблявший Дзюбу на матче сборной России фанат объяснил свой поступок

Sport24.ru06:33

Оскорблявший Дзюбу болельщик объяснил причины своего поступка

РИА Новости07:52

Головин прокомментировал оскорбления Дзюбы

Спорт-Экспресс02:35

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

RT на русском03:29

Болельщик подробно описал то, как оскорблял Дзюбу на матче сборной

Газета.Ru07:51

Головин: «Мне сказали, что в Сан-Марино Дзюбу оскорбляли фанаты „Спартака“. Они обозлены на Артема, но он не обращает внимания»

Бомбардир.ру05:50

Болельщик, оскорблявший Дзюбу: «Это было веселье на весь стадион»

ProstoProSport08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Футбол

Румынская ведущая жеребьевки Евро-2020 лишила мужчин дара речи

АБН вчера в 01:58
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с 1 числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 18:30
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК 17:40
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС Спорт 09:14
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Здоровье

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Интерфакс 10:40
Футбол

Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:00
Энергетика

«Нафтогаз Украины» натравил суд Латвии на активы «Газпрома»

Как подтвердили в российском «Газпроме», украинская компания действительно подала в суд Видземского предместья Риги (Латвия) ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда вчера в 10:58
Политика

Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
ПолитРоссия вчера в 14:57
Политика

Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор

Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.
РИА Новости 10:55
Биатлон

Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Газета.Ru 10:22
Наука

Префронтальная и задняя теменная кора дополнили соматосенсорную систему мозга

Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной.
N+1 вчера в 09:58
Космос

Ученый Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации

Астроном Гарварда Ави Леб, участник проекта Breakthrough Starshot, занимающегося разработкой космических кораблей, рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей, опубликовав в профильном издании статью на эту тему.
Shraibikus News 28 ноября в 05:17
Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru 12:23
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 26 ноября в 07:02
Происшествия

В Британии задержано судно с россиянами на борту

Посольство России в Великобритании сообщило, что судно Jireh с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
RT на русском вчера в 17:28
Космос

«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»

Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
РИА Новости 07:38
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика

ДНР установила госграницу в пределах всей Донецкой области

Радио Комсомольская правда вчера в 09:04
Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости 06:46
Кино

Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Piter.tv вчера в 01:48
Футбол

«Манчестер Сити» упустил победу с «Ньюкаслом» на 88-й минуте

Prognozist 09:30
Футбол

Ахмат — Рубин 1:1

Реальное время 11:36
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Хоккей

«Сухарь» Георгиева обеспечил «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
ProstoProSport 15:43
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости вчера в 04:34
Происшествия

В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме

RT на русском 16:13
Наука

Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество

Evo-rus.com вчера в 13:20
Экономика

Пекин недоволен Трампом. Индексы настроились на снижение

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге, что вызвало резкую реакцию Пекина.
РБК вчера в 09:25
Футбол

«Валенсия» обыграла «Вильярреал» в примере

Матч 15-го тура чемпионата Испании Валенсия Вильярреал завершился со счетом 2:1.
Советский спорт 17:16
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное