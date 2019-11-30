Футбол
Lenta.ruОскорблявший Дзюбу фанат объяснился
Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
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Футбол
Румынская ведущая жеребьевки Евро-2020 лишила мужчин дара речи
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с 1 числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Футбол
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» натравил суд Латвии на активы «Газпрома»
Как подтвердили в российском «Газпроме», украинская компания действительно подала в суд Видземского предместья Риги (Латвия) ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору, сообщает РИА Новости.
Политика
Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»
Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
Политика
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.
Наука
Префронтальная и задняя теменная кора дополнили соматосенсорную систему мозга
Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной.
Космос
Ученый Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации
Астроном Гарварда Ави Леб, участник проекта Breakthrough Starshot, занимающегося разработкой космических кораблей, рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей, опубликовав в профильном издании статью на эту тему.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Происшествия
В Британии задержано судно с россиянами на борту
Посольство России в Великобритании сообщило, что судно Jireh с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Политика
ДНР установила госграницу в пределах всей Донецкой области
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Кино
Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Футбол
Ахмат — Рубин 1:1
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Хоккей
«Сухарь» Георгиева обеспечил «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»
Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Происшествия
В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме
Наука
Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество
Экономика
Пекин недоволен Трампом. Индексы настроились на снижение
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге, что вызвало резкую реакцию Пекина.
Футбол
«Валенсия» обыграла «Вильярреал» в примере
Матч 15-го тура чемпионата Испании Валенсия Вильярреал завершился со счетом 2:1.