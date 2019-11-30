Футбол

Lenta.ruLenta.ruОскорблявший Дзюбу фанат объяснился

Зенит — Спартак
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
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