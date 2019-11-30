Футбол
Lenta.ruОскорблявший Дзюбу фанат объяснился
Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
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Алла Пугачева не смогла сдержать слез, вспомнив о неравном браке
Алла Пугачева не смогла сдержать слез, вспомнив о неравном браке Примадонна поделилась переживаниями по поводу союза с Максимом Галкиным.
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Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
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Сегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020
Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Футбол
В Санкт-Петербурге задержали оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака»
В Санкт-Петербурге после матча молодежного первенства РПЛ «Зенит» — «Спартак» были задержаны, предположительно, шестеро болельщиков красно-белых, передает «Фонтанка».
Футбол
«Сочи» вернет болельщикам деньги за отмененный матч с «Оренбургом»
Пресс-служба «Сочи» сообщила, что клуб вернет деньги болельщикам, которые приобрели билеты на матч 18-го тура против «Оренбурга».
Культура
Зендая признана «Женщиной года»
Австралийский журнал GQ провозгласил Зендаю "Женщиной года".
Авто
Стало известно, что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в период с декабря по февраль запрещается.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Общество
«Губы дьявола»: врач прокомментировала новый тренд
Задача косметологов — "как раз-таки нести и пропагандировать красоту и эстетику", — заявила она сайту "360".
Недвижимость
Какие квартиры можно купить в столичном регионе за ₽5 миллионов
Все остальное предложение сосредоточено в диапазоне от 4 до 5 млн рублей, весь объем лотов имеет небольшую площадь – от 20 до 25 кв. м. В Новой Москве предложение за 5 млн, казалось бы, должно быть гораздо шире – по оценкам аналитической платформы bnMAP.pro, варианты за эту цену экспонируются в 16 проектах на 55 корпусов – это около 30% от общего количества корпусов в продаже.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Экономика
ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года
Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
Армия и оружие
Пять новых кораблей поступят на вооружение ВМФ до конца года
Российские военные моряки получат пять новых кораблей до конца года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Гаджеты
Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10
Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Авто
Начались продажи нового кроссовера Honda Breeze
Компания Honda объявила старт продаж нового среднеразмерного паркетника Breeze.
Общество
Стали известны детали финальной версии закона о домашнем насилии
В последней версии законопроекта о домашнем насилии предусмотрено примирение сторон, описаны виды насилия — физическое, психическое и имущественное, а также раскрыт механизм профилактики и помощи пострадавшим.
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, сообщает ТАСС.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Футбол
Ростов — Урал 0:0
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче 18-го тура российской Премьер-лиги.