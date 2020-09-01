Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Ослабление американской валюты стало глобальным

Ослабление американской валюты стало глобальным Курс доллара на мировом рынке обновил минимум с апреля 2018 года.В источнике
Подробнее о событии
Рамблер

Доллар перестал интересовать инвесторов

Рамблервчера в 14:31
Коммерсантъ

Ослабление американской валюты стало глобальным

Коммерсантъвчера в 13:25
Показать все источники

Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъвчера в 16:29

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 07:06
77

АФК «Система» решила полностью выйти из капитала «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) проведут размещение акций крупнейшего российского детского ретейлера — ПАО «Детский мир» по ускоренной процедуре, говорится в сообщении корпорации Владимира Евтушенкова.
РБКвчера в 13:06
9

В США назвали самый опасный военный самолет России

В августе в публикации американского журнала Forbes российский модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442М «Орлан» был назван самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире.
Lenta.ru17:15