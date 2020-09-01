В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) проведут размещение акций крупнейшего российского детского ретейлера — ПАО «Детский мир» по ускоренной процедуре, говорится в сообщении корпорации Владимира Евтушенкова.
В августе в публикации американского журнала Forbes российский модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442М «Орлан» был назван самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире.