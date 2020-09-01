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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Ослабление американской валюты стало глобальным

Ослабление американской валюты стало глобальным Курс доллара на мировом рынке обновил минимум с апреля 2018 года.В источнике
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Доллар США дорожает к евро и иене

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Доллар дорожает к мировым валютам после сильной статистики из США

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Доллар перестал интересовать инвесторов

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Ослабление американской валюты стало глобальным

Коммерсантъвчера в 13:25

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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В МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на «анонимного представителя» Госдепартамента, США могут рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, в случае если Москва «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».
RT на русском17:46
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

«DARPA и ВВС США успешно завершили испытания двух вариантов концепции гиперзвукового оружия с ВРД (HAWC) и готовы приступить к первым испытаниям в свободном полете в течение календарного года», — говорится в тексте.
Известия21:58
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