АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на «анонимного представителя» Госдепартамента, США могут рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, в случае если Москва «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».
«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
«DARPA и ВВС США успешно завершили испытания двух вариантов концепции гиперзвукового оружия с ВРД (HAWC) и готовы приступить к первым испытаниям в свободном полете в течение календарного года», — говорится в тексте.