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Известия

Ослабление рубля добавит инфляции один процентный пункт

Известия
Политическая Экспертиза
Mockva.ru
ФедералПресс
Экономика сегодня
ФАН
ПРАЙМ
URA.Ru
Регион online
Вклад ослабления курса рубля в инфляцию в 2020 году составит один процентный пункт, заявили «Известиям» в Центробанке. Этот показатель уже заложен в прогнозируемый по итогам года рост цен на уровне 3,9–4,2%. В следующем году, по ожиданиям регулятора, будут преобладать дезинфляционные факторы.В источнике
С чего всё началось
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Рублевый вклад: девальвация нацвалюты выльется в 1 п.п. инфляции

Вклад ослабления курса рубля в инфляцию в 2020 году составит 1 процентный пункт, заявили «Известиям» в Центробанке. Этот показатель уже заложен в прогнозируемый по итогам года рост цен на уровне 3,9–4,2%. В следующем году, по ожиданиям регулятора, будут преобладать дезинфляционные факторы.
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В Центробанке объяснили, к чему приведет девальвация рубля

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Ослабление рубля добавит инфляции один процентный пункт

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Ослабление рубля увеличит инфляцию на 1%

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Центральный банк РФ прогнозирует небольшую инфляцию рубля к концу года

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Санду лидирует на выборах главы Молдавии по 100% голосов внутри страны

Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны, сообщает ЦИК.
Санду лидирует на выборах главы Молдавии по 100% голосов внутри страны
РИА Новости18:42

Минтруд РФ вводит новые правила оплаты больничных листов с 1 января

Минтруд подготовил законопроект, согласно которому ожидается переход на механизм оплаты больничных и пособий непосредственно территориальными подразделениями Фонда социального страхования (ФСС).
Слово и Деловчера в 10:45

Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавирусной инфекции до 1 января 2022 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
ТАССвчера в 03:33

В Омске вновь госпитализировали пациентку, чья дочь жаловалась на медиков

Омичка Елена Русакова написала в паблике "Инцидент Омск" в социальной сети "ВКонтакте", что ее мать, медика с 35-летним стажем, выписали из больницы Омска 13 ноября после двухнедельного лечения, после того как у нее было 95% поражение легких.
ТАССвчера в 11:39

В Бурятии до 30 ноября приостановят работу ТЦ и заведения общепита

Власти Бурятии приняли решение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией с 16 по 30 ноября приостановить работу торговых центров, заведений общественного питания, а также кинотеатров и салонов красоты.
RT на русском21:47

Кузяев, Караваев и Кудряшов – почти герои, но всех подставил Оздоев. Оценки за матч Турция – Россия

Федор КУДРЯШОВ Совершил три отбора (больше только у Караваева) и пять перехватов (лидер в обеих командах), грубых ошибок не допустил, качественно страховал Жиркова, для чего несколько раз высоко поднимался со своей позиции.
Советский спортвчера в 14:52

Губерниев отреагировал на поражение сборной России в матче с Турцией

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче Лиги наций, в котором сборная России проиграла Турции со счётом 2:3. Российская сборная играла в меньшинстве ещё с первого тайма.
Sport.ruвчера в 15:29

Наталья Штурм объяснила присутствие замужней Климовой в разбившемся самолете Колтового

Расследование и обсуждение недавней трагедии с разбившимся самолетом, в кабине которого находились известный телеведущий Александр Колтовой, и его спутница Наталья Климова продолжается.
Мой Брянск14 ноября в 02:35

Правительство Новосибирской области утвердило новые ограничения из-за коронавируса

В рамках внеочередного заседания Правительства Новосибирской области тринадцатого ноября губернатором региона Андреем Травниковым, утверждены новые ограничительные меры для противодействия коронавирусной инфекции.
Kursk.com14 ноября в 07:13

Телеведущий Хрусталёв рассказал о своей госпитализации

Санкт-Петербург, 15 ноября 2020, 18:07 — REGNUM Актеру и телеведущему Дмитрию Хрусталеву, госпитализированному 14 ноября в Санкт-Петербурге, поставлен предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».
REGNUMвчера в 10:07