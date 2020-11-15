Вклад ослабления курса рубля в инфляцию в 2020 году составит один процентный пункт, заявили «Известиям» в Центробанке. Этот показатель уже заложен в прогнозируемый по итогам года рост цен на уровне 3,9–4,2%. В следующем году, по ожиданиям регулятора, будут преобладать дезинфляционные факторы.

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