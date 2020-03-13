Финансы

СаминвесторСаминвесторОслабление рубля может ускорить инфляцию

Сегодня, 13 марта 2020 года, Центробанк РФ сообщил, что ослабление рубля, вызванное глобальным распространением китайского коронавируса и развалом сделки ОПЕК+, может ускорить инфляцию в Россию и к концу года её уровень превысит прогнозные 3,5-4%.
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Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf
).
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