Финансы
СаминвесторОслабление рубля может ускорить инфляцию
Сегодня, 13 марта 2020 года, Центробанк РФ сообщил, что ослабление рубля, вызванное глобальным распространением китайского коронавируса и развалом сделки ОПЕК+, может ускорить инфляцию в Россию и к концу года её уровень превысит прогнозные 3,5-4%.
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Экономика
Мантуров назвал снижение курса рубля плюсом
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что снижение курса рубля выступает плюсом для большинства отраслей промышленности и повышает конкурентоспособность на внешнем рынке, пишет "Интерфакс".
Энергетика
США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Здоровье
NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Вплоть до 1,7 миллиона человек могут скончаться в США от коронавируса нового типа, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов трогательно отметили полгода со дня свадьбы
В пятницу 13-е Ксения Собчак и Константин Богомолов обменялись трогательными признаниями в любви в честь полгода со дня свадьбы.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19.
Футбол
«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет
В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
Экономика
Ипотека снижает доступность жилья
«Опыт многих стран показывает, что первоначальный эффект повышения доступности ипотечного финансирования после снижения ставок в конечном счете может приводить к обратному эффекту — снижению ценовой доступности покупки жилья»,— говорится в документе.
Общество
Чехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев
В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу.
Шоу-бизнес
Рэпер ST и Ассоль впервые стали родителями
Супруги впервые стали родителями.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Технологии
Разработана нейросеть для создания несуществующих голых девушек
Разработана нейросеть для создания несуществующих голых девушек — These Nudes Do Not Exist. Фотографии у сервиса получаются реалистичными.
Здоровье
Московскую школу закрыли на карантин из-за коронавируса
В Москве закрыли на карантин здание школы, где учится подросток, у которой обнаружили коронавирус.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Игры
В Dreams уже тестируют возможность создавать коммерческие игры
Общество
Школы при посольствах в Москве уходят на внеплановые каникулы
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в московских школах при посольствах, где учатся дети сотрудников из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, с 16 марта вводятся двухнедельные каникулы.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Единоборства
Турнир Bellator 241 отменен в связи со вспышкой коронавируса
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
"Совет решил, что санкции в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть продлены еще на шесть месяцев - до 15 сентября 2020 года", - отмечается в документе.
Технологии
Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов
Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Наука
Основой для универсальной фрикционной площадки стал молотый кофе
Команда инженеров создала универсальную фрикционную площадку, которая создает высокую силу трения при контакте с разными поверхностями.
Происшествия
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников
ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
Биатлон
Мужская сборная России отстояла максимальную квоту на следующий сезон
Российские девушки в общем зачете Кубка наций стали пятыми, что позволило также добиться максимальной квоты на следующий год.
Игры
Слухи: над возрождением Silent Hill работает Sony
Что касается второго проекта, то им может стать Silent Hills за авторством Kojima Productions: для возрождения игры Sony якобы пытается наладить отношения между Konami и Хидео Кодзимой (Hideo Kojima).
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
Культура
Легендарный Чак Норрис отмечает 80-летие
Звезде Голливуда, знаменитому «Техасскому рейнджеру» Чаку Норрису во вторник, 10 марта, исполнилось 80 лет.