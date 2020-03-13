с чего всё началось

Сегодня, 13 марта 2020 года, Центробанк РФ сообщил, что ослабление рубля, вызванное глобальным распространением китайского коронавируса и развалом сделки ОПЕК+, может ускорить инфляцию в Россию и к концу года её уровень превысит прогнозные 3,5-4%.

Экономика Мантуров назвал снижение курса рубля плюсом Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что снижение курса рубля выступает плюсом для большинства отраслей промышленности и повышает конкурентоспособность на внешнем рынке, пишет "Интерфакс".

Энергетика США увеличат стратегический запас нефти В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

Футбол «МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.

Экономика Ипотека снижает доступность жилья «Опыт многих стран показывает, что первоначальный эффект повышения доступности ипотечного финансирования после снижения ставок в конечном счете может приводить к обратному эффекту — снижению ценовой доступности покупки жилья»,— говорится в документе.

Общество Чехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу.

Гаджеты Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.

Политика Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35 Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.

Технологии Разработана нейросеть для создания несуществующих голых девушек Разработана нейросеть для создания несуществующих голых девушек — These Nudes Do Not Exist. Фотографии у сервиса получаются реалистичными.

Общество Школы при посольствах в Москве уходят на внеплановые каникулы Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в московских школах при посольствах, где учатся дети сотрудников из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, с 16 марта вводятся двухнедельные каникулы.

Футбол Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.

Политика Евросоюз продлил санкции против России "Совет решил, что санкции в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть продлены еще на шесть месяцев - до 15 сентября 2020 года", - отмечается в документе.

Происшествия ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.

Игры Слухи: над возрождением Silent Hill работает Sony Что касается второго проекта, то им может стать Silent Hills за авторством Kojima Productions: для возрождения игры Sony якобы пытается наладить отношения между Konami и Хидео Кодзимой (Hideo Kojima).