Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБКвчера в 16:01

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В ЦБ разъяснили суть предложений по блокировке счетов

Российская газета09:41

Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

News.ru08:25

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30
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Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Известия 05:24
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости 10:53
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере

У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.
Вести.Ru 05:35
Общество

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
ТАСС 11:25
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 08:38
Общество

Российские деятели культуры выступили против приговора по делу «Сети»

Российские художники, галеристы, искусствоведы, музыканты и артисты осудили приговор фигурантам дела террористической организации «Сеть», потребовали отменить его и начать новое расследование по делу.
Lenta.ru 11:44
Происшествия

Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru 10:36
Кино

Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева

ProKazan.ru 10:13
Наука

«Заразная» зевота собак оказалась не связана с эмпатией к человеку

Новозеландские учёные пришли к выводу, что собаки склонны к «заразной» зевоте, однако не нашли оснований утверждать, что она возникает вследствие эмпатии.
News.ru 11:55
Авто

В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Как сообщает пресс-служба UzAuto Motors, с марта 2020 года узбекский концерн начнет поставку автомобилей под брендом Chevrolet в Россию, Казахстан и Беларусь, первыми из которых станут модели Spark, Nexia и Cobalt.
32CARS.ru 04:49
Авто

Первый электромобиль Dacia появится до 2022 года

В целом в компании Renault, которой и принадлежит бренд Dacia, планируют выпустить шесть новых электрокаров и три электрифицированные версии уже существующих автомобилей.
Tvoe-avto.com 14 февраля в 13:43
Здоровье

Из поликлиник выведут стоматологов и психологов

Как следует из документа, в обновленной структуре поликлиник не будет кабинетов доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики.
ВладМедицина.ру вчера в 22:01
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ 10:21
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1».
Дни24 08:58
Армия и оружие

Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб

"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
Российская газета 11:38
Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости вчера в 05:14
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия 09:20
Биатлон

Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону

Репортер64 вчера в 10:47
Космос

Ступень ракеты SpaceX промахнулась с посадкой

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан мимо плавучей посадочной платформы компании SpaceX.
Газета.Ru 11:56
Шоу-бизнес

Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее

Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
МонаВиста 12:03
Политика

Делегации России и Турции завершили первый раунд переговоров по Идлибу

Российская и турецкая делегации завершили в понедельник первый раунд переговоров по ситуации в Идлибе в Москве.
ТАСС 10:43
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Спорт

Наталья Непряева снялась со «Ски Тура»

ГЛАС.RU 05:52
Общество

Гренландия собирается продавать воду из тающих ледников

Гренландия хочет сделать воду растаявших ледников экспортным продуктом для мирового рынка.
Известия 11:35
Футбол

«Барселоне» пока не разрешили купить нападающего

Директор «Барселоны» Гильермо Амор заявил, что клуб ещё не получил от Королевской испанской футбольной федерации разрешение приобрести нападающего вне заявочного периода в связи с травмами форвардов команды Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
Чемпионат вчера в 01:17
Авто

В России в январе на 16,5% упало производство легковых автомобилей

В январе 2020 года производство легковых автомобилей в России сократилось, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, на 16,5% до 94,1 тысячи штук, сообщает Росстат.
Аргументы и Факты 10:51
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого раскладывания

По словам жителя Великобритании, новая раскладушка треснула после первого открытия.
Lenta.ru 08:22
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
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