Экономика

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Новые критерии блокировки будут введены в рамках борьбы с отмыванием денег. Центральный банк России изменит критерии блокировки счетов жителей России банками. Список оснований для приостановки обслуживания счетов не обновляли восемь лет.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБК16 февраля в 16:01

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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьград18 февраля в 06:27

Блокировка счетов клиентов банков приведёт к нежелательному эффекту: мнение

REGNUM17 февраля в 22:14

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК17 февраля в 00:01

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Коммерсантъ16 февраля в 18:53

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы17 февраля в 03:30
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Экономика

Минфин утвердил компенсацию авиакомпаниям за отмену рейсов в Китай

Российские авиаперевозчики получат в общей сложности 1,6 млрд рублей в счет покрытия ущерба, вызванного приостановкой полетов в Китай, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.
Экономика сегодня вчера в 10:50
Общество

«Роскосмос» заменит экипаж корабля «Союз МС-16»

Космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин по медицинским показаниям исключены из экипажа корабля «Союз МС-16», который отправится на МКС 9 апреля с космодрома Байконур.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
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В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости вчера в 19:43
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Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
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В кузбасских школах продлили карантин

Напомним, частично закрываться на карантин школы региона начали ещё в начале февраля, с 10 февраля полностью перешли на дистанционное обучение школьники Кемерова, Белова, Мысков и Краснобродского, с 13 февраля к ним присоединились школьники Новокузнецка.
Газета Кемерова вчера в 01:00
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ФСБ выявила сеть подпольных оружейников, работавшую в 19 регионах

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность 39 подпольных торговцев оружием и боеприпасами в 19 регионах РФ, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
РИА Новости 00:36
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа 01:00
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Политика

Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
Гаджеты

Для разработчиков от Google вышла Android 11

Android 11 Developer Preview устанавливается пока лишь на Google Pixel, также его можно установить на Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL.
АБН вчера в 18:39
Происшествия

В Крыму автомобиль сбил насмерть двух женщин

Известия 00:57
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В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 18 февраля в 03:38
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
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Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Общество

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Lenta.ru вчера в 23:21
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
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Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
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Треть флоры и фауны может вымереть на планете за 50 лет

Газета DAILY 18 февраля в 13:41
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе

Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Культуромания вчера в 14:59
Наука

Столетняя каска Адриана оказалась лучшей защитой от контузии

Всего в исследовании принимали участие 4 вида касок времён Первой мировой войны: стальная британская каска Броди, французская каска Адриана и немецкая Штальхельм, а также современный шлем АСН на основе пластика с кевларовыми и пара-арамидными волокнами.
ToDay News Ufa вчера в 15:13
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«Динамо» объявило о переходе Кардозу в «Тамбов»

Московское «Динамо» объявило о переходе полузащитника команды Мигеля Кардозу в «Тамбов».
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Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Интернет

Мобильное приложение ВКонтакте обновило навигацию и дизайн

МонаВиста вчера в 10:24
Армия и оружие

Подземная база боевиков обнаружена в 20 километрах от Алеппо

Российская газета вчера в 22:50
Единоборства

Рамзан Кадыров подрался на улице с Александром Емельяненко

В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.
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Авто

АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct

Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
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Футбол

Гол Черышева не спас «Валенсию» от поражения в матче с «Аталантой»

В первом матче 1/8 финала команда из Бергамо разгромила "Валенсию" - 4:1. "Аталанта" - одно из открытий нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Российская газета вчера в 17:32
Политика

Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
RT на русском вчера в 17:27
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