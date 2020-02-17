Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБКвчера в 16:01

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В ЦБ разъяснили суть предложений по блокировке счетов

Российская газета09:41

Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

News.ru08:25

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30
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Названы самые опасные страны для российских туристов

Как отмечается, Россия стала лидером в рейтинге самых опасных стран: за 2019 год произошло 38 происшествий с участием российских туристов, в результате которых погибли 44 человека и 192 пострадали.
Газета.Ru 11:07
Гаджеты

AMD Ryzen Threadripper 3990X смог запустить Crysis без графического процессора

Игра обрабатывалась лишь программным рендерингом, без участия графического процессора, который отвечал лишь за вывод изображения.
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Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на многодневке «Ски Тур».
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Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
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Авто

Новый Chery Tiggo 7 Pro добрался до России

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro в единственном экземпляре добрался до России с целью презентации дилерам.
32CARS.ru 15 февраля в 13:20
Происшествия

В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны

В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
РБК 10:38
Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
RT на русском 09:44
Гаджеты

Xiaomi представила компьютер-моноблок по цене смартфона

UfaTime.ru вчера в 10:08
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 08:38
Авто

Кроссоверы Cadillac XT5 отзывают в России

Rusargument 11:15
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
Шоу-бизнес

Папина дочка: Брэдли Купера заметили с малышкой Леей на прогулке

В Сети появились умилительные фотографии Брэдли Купера с маленькой дочкой. Звездный папа вывел малышку на прогулку в Нью-Йорке.
Телепрограмма 02:33
Происшествия

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости 10:59
Происшествия

«Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице

REGNUM 10:35
Политика

Второе чтение проекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта

Государственная Дума может 10 марта рассмотреть во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 08:50
Общество

Ростовский книжный магазин присоединился к всероссийской забастовке

Ростовский книжный магазин «В порядке» присоединился к всероссийской акции протеста, организованной в поддержку осужденных по делу «Сети» (террористическая организация, запрещенная в России, — прим.ред.). Информация об этом опубликована в группе магазина в «Вконтакте».
Блокнот Ростов-на-Дону 09:00
Футбол

«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Сегодня, 17 февраля, футбольный клуб "Зенит" официально подтвердил переход нападающего Александра Кокорина в ФК "Сочи".
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Политика

Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
РИА Новости 07:45
Экономика

Акции ТГК-2 показали рост 70% на Мосбирже

Акции ТГК-2 резко выросли в ходе торгов на Московской бирже. Пикового значения в 70%, до 0,007725 руб за акцию, рост достигал в 17:20.
Коммерсантъ 10:32
Общество

Централизованной эвакуации россиян с лайнера в Японии не планируется

Известия 08:37
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК вчера в 19:54
Происшествия

В Москве задержали приковавшего себя к дверям ФСБ активиста Фокина

Активист приковал себя цепью к двери здания в поддержку фигурантов дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Коммерсантъ 06:50
Технологии

Представлен ультразвуковой браслет для защиты от прослушки

Исследователи Чикагского университета разработали ультразвуковой браслет, который блокирует работу любых, даже скрытых микрофонов поблизости.
Вести.Ru 09:58
Происшествия

В сеть выложили видео посадки самолета во время шторма в Лондоне

На YouTube-канале SpeedbirdTV появилось видео посадки самолета Airbus A380 компании Etihad при экстремальных погодных условиях в лондонском аэропорту Хитроу.
Газета.Ru 10:23
Политика

СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
РБК 09:34
Экономика

Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников

Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
МИР 24 08:54
Политика

Международный аэропорт Алеппо возобновляет работу

Аэропорт в сирийском городе Алеппо возобновляет свою работу.
ТАСС 08:43
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