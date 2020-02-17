Экономика
Газета.RuОснования для блокировки счетов банками станут новыми
Центральный банк России намерен уточнить признаки, по которым действия клиентов могут считаться банками подозрительными. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. "Антиотмывочное" законодательство будет содержать поправки в положение 375-П и коснутся признаков сомнительных операций.
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с чего всё началось
Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.РБКвчера в 16:01
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