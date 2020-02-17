Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.

с чего всё началось

Центральный банк России намерен уточнить признаки, по которым действия клиентов могут считаться банками подозрительными. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. "Антиотмывочное" законодательство будет содержать поправки в положение 375-П и коснутся признаков сомнительных операций.

Экономика В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.

Политика Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.

Политика Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта «Миротворец» Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за подписание плана по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщается на сайте.

Наука Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.

Здоровье В Архангельской области объявили карантин по гриппу и ОРВИ Карантин по гриппу и ОРВИ в понедельник объявлен в Архангельской области, рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий, школы будут закрывать при отсутствии более 20% детей.

Шоу-бизнес Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Религия Грузинская церковь отказалась от участия во встрече по вопросу ПЦУ Грузинская церковь решила не участвовать во встрече предстоятелей поместных церквей в Иордании, которую организует иерусалимский патриарх Феофил III с целью обсуждения проблем православного мира.

Общество «Аэрофлот» сократит число рейсов в Китай «Аэрофлот» — единственная российская авиакомпания, которая осуществляет регулярные перевозки в Китай после ограничения авиасообщения с этой страной из-за вспышки коронавируса.