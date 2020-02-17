Экономика

Lenta.ruLenta.ruОснования для блокировки счетов россиян изменят

Центробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Представитель ЦБ пояснил изданию, что перечень критериев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента их появления.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
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