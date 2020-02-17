Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.

с чего всё началось

Центробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Представитель ЦБ пояснил изданию, что перечень критериев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента их появления.

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