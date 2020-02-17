Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ разработал новые основания для блокировки счетов

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
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Зачисление в зону риска

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

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ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:10, Ашберн
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