с чего всё началось

Основанную в Петербурге международную IT-компанию Veeam Software купил венчурный фонд Insight Venture Partners. Сумма сделки составила 5 миллиардов долларов, что является рекордом для IT-отрасли Северной столицы, пишет РБК. Отмечается, что сделку планируют закрыть в первом квартале этого года.

Основанную в Петербурге IT-компанию продали за 5 млрд долларов

Армия и оружие WP: США планировали убийство еще одного иранского военачальника Убийство главы иранского спецназа «Аль-Кудс» генерала Сулеймани могло быть частью ю более масштабной операции против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает 10 января Washington Post со ссылкой на свои источники.

Армия и оружие Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.

Общество Жители России увидят первое в этом году лунное затмение Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Политика Опубликовано новое видео крушения украинского «Боинга» в Иране Журналист BBC в Исламской Республике Иран Али Хашем опубликовал в своем Twitter-аккаунте новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 под Тегераном.

Общество Крым и Армению может связать регулярное авиасообщение Если все договоренности будут достигнуты, Армения станет первым зарубежным государством, куда полетят самолеты из Крыма, и аэропорт Симферополя подтвердит присвоенный ему статус международного.

Политика США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.

Политика Новый посол США прибудет в Москву до конца января Срок полномочий Хантсмана истек 3 октября, а через две недели после этого президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на утверждение Сенатом Конгресса США.