Экономика
Телеканал Санкт-ПетербургОснованную в Петербурге IT-компанию продали за 5 млрд долларов
Основанную в Петербурге международную IT-компанию Veeam Software купил венчурный фонд Insight Venture Partners. Сумма сделки составила 5 миллиардов долларов, что является рекордом для IT-отрасли Северной столицы, пишет РБК. Отмечается, что сделку планируют закрыть в первом квартале этого года.
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с чего всё началось
Основанная в Петербурге международная IT-компания Veeam Software продана венчурному фонду Insight Venture Partners, говорится в официальном сообщении Veeam.РБК Санкт-Петербургвчера в 10:00
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Армия и оружие
WP: США планировали убийство еще одного иранского военачальника
Убийство главы иранского спецназа «Аль-Кудс» генерала Сулеймани могло быть частью ю более масштабной операции против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает 10 января Washington Post со ссылкой на свои источники.
Футбол
Юрий Семин: «Фарфан и Ротенберг вернутся в общую группу со второго сбора»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о планах на первый зимний сбор.
Армия и оружие
Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые
Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Футбол
Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Футбол
Слуцкий заявил, что не знает о нарушении Игнатьевым спортивного режима
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о новичке казанского клуба Иване Игнатьеве.
Политика
Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Космос
Сверхмассивная черная дыра выбросила в сторону Земли мощные джеты
Самая известная черная дыра во Вселенной, фото которой ученым удалось получить в прошлом году, испустила в сторону Земли мощный джет.
Теннис
Рублев вышел в финал турнира в Дохе
Политика
Послание Путина: Страна ждет перемен, а дождется репрессий
15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сосредоточится на внутренней повестке дня.
Политика
Опубликовано новое видео крушения украинского «Боинга» в Иране
Журналист BBC в Исламской Республике Иран Али Хашем опубликовал в своем Twitter-аккаунте новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 под Тегераном.
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Украинский Boeing, потерпевший крушение около Тегерана, был случайно сбит иранской ракетой.
Общество
Крым и Армению может связать регулярное авиасообщение
Если все договоренности будут достигнуты, Армения станет первым зарубежным государством, куда полетят самолеты из Крыма, и аэропорт Симферополя подтвердит присвоенный ему статус международного.
Общество
Чиновников обязали декларировать имущество, разделенное при разводе
Российские чиновники с 2020 года обязаны декларировать имущество, отошедшее супруге или супругу при разводе.
Политика
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев улетел в Таиланд с соперницей своей жены
Недавно Гоген Солнцев представил широкой общественности свою подругу Лидию, с которой теперь отправился отдыхать в Таиланд.
Политика
Новый посол США прибудет в Москву до конца января
Срок полномочий Хантсмана истек 3 октября, а через две недели после этого президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на утверждение Сенатом Конгресса США.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Общество
Главного редактора «Урюпинской правды» решили не увольнять
Ранее «Российская газета» сообщала, что глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил Шушлебину за то, что в ее газете фотография федерального чиновника оказалась напечатана ниже портрета областного депутата.
Авто
Haval установил новый рекорд продаж в России
Армия и оружие
Трамп обвинил Иран в подготовке нападений на четыре посольства США
Президент США Дональд Трамп заявил, что на момент убийства иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран якобы планировал «масштабные атаки», в том числе на четыре американские дипмиссии.
Политика
Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Шоу-бизнес
Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл
По словам эксперта, уход принца Гарри и Меган Маркл может стать хорошим выходом из положения.