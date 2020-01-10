Экономика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургОснованную в Петербурге IT-компанию продали за 5 млрд долларов

Основанную в Петербурге международную IT-компанию Veeam Software купил венчурный фонд Insight Venture Partners. Сумма сделки составила 5 миллиардов долларов, что является рекордом для IT-отрасли Северной столицы, пишет РБК. Отмечается, что сделку планируют закрыть в первом квартале этого года.
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с чего всё началось
Основанная в Петербурге международная IT-компания Veeam Software продана венчурному фонду Insight Venture Partners, говорится
 в официальном сообщении Veeam.
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