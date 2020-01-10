Экономика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургОснованную в Петербурге IT-компанию продали за 5 млрд долларов

Основанную в Петербурге международную IT-компанию Veeam Software купил венчурный фонд Insight Venture Partners. Сумма сделки составила 5 миллиардов долларов, что является рекордом для IT-отрасли Северной столицы, пишет РБК. Отмечается, что сделку планируют закрыть в первом квартале этого года.
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с чего всё началось
Основанная в Петербурге международная IT-компания Veeam Software продана венчурному фонду Insight Venture Partners, говорится
 в официальном сообщении Veeam.
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IT-компанию из Петербурга выкупил американский венчурный фонд

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Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
ODDS.ru 03:15
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В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
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От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

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Трамп заявил, что Иран готовил атаки на четыре посольства США

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Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии.
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Власти Абхазии опротестуют решение суда по итогам выборов президента

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Поваренная соль замедляет рост раковых клеток

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Ведущий программы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил в инстаграме о закрытии шоу после более чем четверти века в эфире.
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В ночь на 11 января россияне увидят первое в 2020 году лунное затмение

5 января Московский планетарий сообщил о максимальном приближении Земли к Солнцу, в связи с чем можно было наблюдать самый большой в году солнечный диск.
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Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
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Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений

Международные правозащитные организации обратились к главе Google с требованием об изменении политики предустановленного программного обеспечения на ряде устройств.
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Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов

Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
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