с чего всё началось

Основанную в Петербурге международную IT-компанию Veeam Software купил венчурный фонд Insight Venture Partners. Сумма сделки составила 5 миллиардов долларов, что является рекордом для IT-отрасли Северной столицы, пишет РБК. Отмечается, что сделку планируют закрыть в первом квартале этого года.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Политика США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск Парламент Ирака проголосовал за вывод всех иностранных войск на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, которая последовала за убийством иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американского авиаудара.

Происшествия В Подмосковье неизвестный застрелил мужчину из травматического оружия Неизвестный убил мужчину из травматического оружия в дачном поселке Подмосковья и сбежал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Финансы Курс доллара опустился ниже 61 рубля В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.

Политика Трамп заявил, что Иран готовил атаки на четыре посольства США У Ирана были запланированы нападения на четыре американских посольства к моменту операции Вашингтона по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Экономика Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии.

Происшествия Любовник омской школьницы рассказал, как убивал ее мать Во время следственного эксперимента, видео которого опубликовал telegram-канал "Следак шепнул", 18-летний парень рассказал, что спал с 15-летней девушкой на диване и внезапно проснулся из-за того, что его начали тянуть за уши.

Общество Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

Спорт МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.

Технологии Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений Международные правозащитные организации обратились к главе Google с требованием об изменении политики предустановленного программного обеспечения на ряде устройств.