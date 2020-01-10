Экономика
Телеканал Санкт-ПетербургОснованную в Петербурге IT-компанию продали за 5 млрд долларов
Основанную в Петербурге международную IT-компанию Veeam Software купил венчурный фонд Insight Venture Partners. Сумма сделки составила 5 миллиардов долларов, что является рекордом для IT-отрасли Северной столицы, пишет РБК. Отмечается, что сделку планируют закрыть в первом квартале этого года.
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с чего всё началось
Основанная в Петербурге международная IT-компания Veeam Software продана венчурному фонду Insight Venture Partners, говорится в официальном сообщении Veeam.РБК Санкт-Петербургвчера в 10:00
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В ночь на 11 января россияне увидят первое в 2020 году лунное затмение
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В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
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NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
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Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался снять сиквел
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Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
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Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений
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Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов
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