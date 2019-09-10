Общество

РИА НовостиРИА НовостиОснователь Alibaba Джек Ма ушел в отставку

Основатель компании Alibaba Джек Ма покидает пост председателя совета директоров, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, Ма решил уйти в день своего 55-летия. Его состояние на сегодняшний день составляет 41,8 миллиарда долларов.
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Чем запомнился Джек Ма — создатель и лидер Alibaba, ушедший с поста

РБК04:38

Bloomberg: Джек Ма покинул пост главы Alibaba

ТАСС03:19

Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку

РИА Новости05:02

Джек Ма покинул основанную им 20 лет назад Alibaba Group

Коммерсантъ05:16

Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма уходит в отставку с поста председателя совета директоров

Эхо Москвы07:34

Джек Ма ушел с поста главы Alibaba

Ведомости05:07

Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании

RT на русском04:52
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