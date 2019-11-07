Общество

МИР 24МИР 24Основатель Alibaba Джек Ма возглавил список богачей Китая

Китайский предприниматель, основатель интернет-магазина Alibaba Джек Ма возглавил список богатейших жителей КНР, пишет Forbes. До этого в списке лидировал основатель телекоммуникационного холдинга Tencent Ма Хуантэн. В новом рейтинге состояние Джека Ма оценивается в 38,2 млрд долларов.
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