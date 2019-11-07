Общество
МИР 24Основатель Alibaba Джек Ма возглавил список богачей Китая
Китайский предприниматель, основатель интернет-магазина Alibaba Джек Ма возглавил список богатейших жителей КНР, пишет Forbes. До этого в списке лидировал основатель телекоммуникационного холдинга Tencent Ма Хуантэн. В новом рейтинге состояние Джека Ма оценивается в 38,2 млрд долларов.
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Транспорт
Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
РИА Новости 16:32
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии
Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.
Российская газета 10:31
Гаджеты
Слухи указывают на возможный выход GeForce RTX 2080 Ti Super
Игромания.ру 08:18
Наука
Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении
Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Политическая Экспертиза 05 ноября в 23:06
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Происшествия
Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск
Журналист «Росбалта» Александр Шварев рассказал ТАСС, что его объявили в международный розыск и предъявили обвинение в вымогательстве.
Lenta.ru 15:44
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости вчера в 07:54
Происшествия
Главный юрист Нацбанка Украины попался на взятке в $15 тысяч
В Киеве был задержан главный юрисконсульт Национального банка Украины (НБУ) во время получения взятки в размере $15 тысяч от предпринимателя.
Life.ru 16:05
Общество
Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне
Умер российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне. Об этом сообщил его сын Александр Шаров в Facebook.
Lenta.ru 16:18
Футбол
Венгер может возглавить «Баварию»
Soccer.ru 05 ноября в 03:28
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
РБК 12:56
Кино
Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки
Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.
Popcornnews.ru 02:30
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Армия и оружие
ДНР уведомила ОБСЕ о готовности начать отвод сил в районе Петровского
Представители ДНР передали ОБСЕ уведомление о готовности к разведению сил в районе Петровского.
РИА Новости 04:45
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Разведывательную деятельность у российских границ за неделю провели 19 летательных аппаратов, сообщает газета «Красная звезда».
RT на русском 16:31
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Общество
Синоптик назвал предстоящую зиму в России «невероятной аномалией»
Синоптик заверил, что в ближайшее время перехода на минусовую температуру в стране будет.
Газета.Ru 15:58
Технологии
В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, при этом 13,3 млрд рублей будут выделены из бюджета.
АБН 02:04
Кино
Вышел трейлер «Человека-невидимки» с Элизабет Мосс
Культуромания 15:28
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс 11:29
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Астроном добавил, что до Земли комета не доберется, а развернется в Солнечной системе и отправится в обратном направлении.
Комсомольская правда 05 ноября в 09:34
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.
Газета.Ru 12:53
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов пожертвовал свое имущество жене
Популярный музыкант Андрей Григорьев-Апполонов расстался со своей молодой супругой Марией, которая младше его на 15 лет.
Bimru.ru 06:43