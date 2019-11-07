Экономика
РБКДжек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая
В новом списке миллиардеров состояние Джека Ма оценивается в $38,2 млрд, что на $3,6 млрд больше, чем было годом ранее. В рейтинге богатейших бизнесменов Китая, составленном Forbes в 2018 году, основатель Alibaba также занимал первое место.
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РФС оштрафовал ФК «Ростов» после матча с «Краснодаром»
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Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов
Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
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Экс-мэр подмосковной Истры задержан за должностные преступления
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