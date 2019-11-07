Экономика

РБКРБКДжек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая

В новом списке миллиардеров состояние Джека Ма оценивается в $38,2 млрд, что на $3,6 млрд больше, чем было годом ранее. В рейтинге богатейших бизнесменов Китая, составленном Forbes в 2018 году, основатель Alibaba также занимал первое место.
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Джек Ма
Китайский предприниматель
Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Первый бизнесмен с материкового Китая, чьё фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. По состоянию на конец ноября 2018 года Forbes оценивал состояние предпринимателя в 35,8 млрд долларов, тем самым делая его самым богатым человеком в Китае и 15-м - в списке самых богатых людей в мире.
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