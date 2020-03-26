Основатель корпорации Alibaba Джек Ма подарил Министерству обороны России более одного миллиона медицинских масок, сообщили в ведомстве. Маски были доставлены из Китая в Россию самолетом ВКС, также Ма передал Минобороны 200 тысяч тест-систем для выявления коронавируса.

Экономика В Кремле разъяснили новый налог на вклады Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Авто Петербургский завод Hyundai приостановит производство Петербургский завод Hyundai приостановит производство в период с 30 марта по 3 апреля.

Общество В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Театры Сбербанк и Okko запустили бесплатные трансляции спектаклей Сбербанк и Okko запустили на сайте видеосервиса два бесплатных раздела — «Искусство онлайн» с бесплатными трансляциями из крупных театров и «Шоу ON!» с живыми концертами, сообщили в Сбербанке.

Политика Видеосаммит G20 по коронавирусу завершился Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о завершении саммита G20, который был посвящен коронавирусу.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.

Политика Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России «Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Общество Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.