Коронавирус
РЕН ТВОснователь Alibaba передал Минобороны РФ более 1 млн медицинских масок
Основатель корпорации Alibaba Джек Ма подарил Министерству обороны России более одного миллиона медицинских масок, сообщили в ведомстве. Маски были доставлены из Китая в Россию самолетом ВКС, также Ма передал Минобороны 200 тысяч тест-систем для выявления коронавируса.
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Общество
У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
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Студия Lionsgate поделилась новыми кадрами из новой части «Пилы» с Крисом Роком и Сэмюэлом Л. Джексоном.
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В сети Интернет появились первые фотографии нового Lada. Об этом сообщает официальный сайт «Автоновости дня».
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В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
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Общество
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Политика
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Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
Видеосаммит G20 по коронавирусу завершился
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о завершении саммита G20, который был посвящен коронавирусу.
Шоу-бизнес
Малахов не знал, что у Лещенко коронавирус и снял его в своём шоу
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
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Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
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Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом.
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На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
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Тульский экзотариум присоединился к челленджу Little Big – сотрудники станцевали под песню Uno.
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Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников
Во Владимирской области задержали бывшего боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщила ФСБ.
Авто
Простоявшую 23 года в капсуле BMW выставили на аукцион
Недавно на аукцион была выставлена BMW 7-Series 1997 года выпуска.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.