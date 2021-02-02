«Авангард» обыграл минское «Динамо»

Матч с минским «Динамо» стал для омичей первым в 2021 году — тогда, 3 января, «Авангард» уступил в овертайме со счетом 4:5. Прошел месяц, и «ястребы» получили возможность взять реванш, чтобы удержать свои шаткие позиции на Востоке.