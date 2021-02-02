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РИА Новости
РИА Новости

Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора

Основатель компании Amazon Джефф Безос сообщил в письме сотрудникам, что в третьем квартале этого года он покинет пост гендиректора, его место займет Энди Джесси.В источнике
Forbes
ИА "Реалист"
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ТАСС

Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора компании в 2021 году

ТАСС17:06
РБК

Безос покинет пост гендиректора Amazon

РБК16:21
РИА Новости

Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора

РИА Новости16:46
Lenta.ru

Основатель Amazon покинет свой пост

Lenta.ru16:42
RT на русском

Основатель Amazon Джефф Безос оставит пост гендиректора компании

RT на русском16:38
Forbes

«Вместе мы делали безумные вещи, чтобы потом сделать их обычными»: Джефф Безос уйдет с поста гендиректора Amazon

Forbes16:29
Российская газета

Основатель Amazon покинет пост гендиректора корпорации

Российская газета16:49

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В рамках 22-го тура английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" на поле домашнего стадиона обыграл "Арсенал" – 2:1. "Волки" прервали безвыигрышную серию в турнире из восьми матчей – пять поражений, четыре ничьи.
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РБКвчера в 18:59

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НГС55вчера в 15:00

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EAOmedia.ru18:45

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