В рамках 22-го тура английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" на поле домашнего стадиона обыграл "Арсенал" – 2:1. "Волки" прервали безвыигрышную серию в турнире из восьми матчей – пять поражений, четыре ничьи.
Матч с минским «Динамо» стал для омичей первым в 2021 году — тогда, 3 января, «Авангард» уступил в овертайме со счетом 4:5. Прошел месяц, и «ястребы» получили возможность взять реванш, чтобы удержать свои шаткие позиции на Востоке.
В 09.00 в травмпункт областной больницы обратилась гражданка, которая пояснила, что ранее двигалась в качестве пассажира в транспортном средстве "Тойота Фанкарго", на заднем сидении, не была пристегнута ремнем безопасности, и в результате ДТП получила телесные повреждения.
Размер рекомендованного семейного дохода, необходимого для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в России, почти не изменился за год, снизившись на 0,5% и по итогам декабря составив 70,3 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).