Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаОснователь Amazon поставил рекорд по уровню личного богатства

Основатель крупнейшего в мире американского интернет-магазина Amazon Джефф Безос поставил рекорд по уровню богатства среди миллиардеров, сообщает 1 июля Bloomberg. Согласно сообщению, состояние Безоса на 1 июля оценивается в размере $171,6 млрд.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Основатель Amazon поставил рекорд по уровню личного богатства

ИА Красная Веснавчера в 23:20

Богатейший человек мира за сутки стал богаче на 3,9 миллиарда долларов

РЕН ТВвчера в 22:43

Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Lenta.ruвчера в 21:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 00:05, Ашберн
Общество

Большинство избирателей НАО не поддержали поправки в Конституцию

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок, следует из данных ЦИК после обработки более 96% протоколов.
Коммерсантъ вчера в 19:01
Технологии

Эксперт объяснил, чем опасно использование пиратских программ

Скачивание в сети пиратских версий компьютерных программ может быть опасным для пользователей.
АБН вчера в 22:51
2
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
2,6K
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
508
Политика

Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ

В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
Общество

В Иркутской области число заразившихся коронавирусом достигло 8 тысяч

2 июля в Иркутской области подтверждены 239 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 8025.
SIA.ru вчера в 23:09
5
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК вчера в 13:26
4,3K
Политика

На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 23:24
32
Здоровье

Роспотребнадзор провел исследование иммунитета населения к COVID-19

Роспотребнадзором организовано исследование иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции в 23 регионах России с разным уровнем интенсивности эпидемиологического процесса.
Известия вчера в 21:24
14
Армия и оружие

Украина очертила «голый» сценарий применения «убийцы» Крымского моста

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.
Lenta.ru вчера в 17:07
6
Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
12
Происшествия

Более 140 домов остались в Благовещенске без света из-за аварии

В центральной части Благовещенска из-за аварии без света остались жители более чем 140 домов.
РЕН ТВ вчера в 23:23
Происшествия

Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета

30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews вчера в 23:07
1
Экономика

Аналитики Sohu высоко оценили маневр России с госдолгом США

Всего Россия реализовала на внешнем рынке 96% от всего объема госдолга США, что стало элементом освобождения финансового сектора страны от влияния доллара.
NewInform 30 июня в 09:01
54
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa вчера в 14:55
127
Экономика

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru вчера в 21:00
3
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
64
Общество

Особое мнение: Аркадий Дубнов

Как энное количество лет назад, наверное, лет 10 Аркадия Дубнова к себе приглашал на чай Владимир Чуров.
Эхо Москвы 30 июня в 14:19
Кино

Второй сезон «Ведьмака» получил новое название

Новое название получил второй сезон сериала «Ведьмак», 1 июля сообщает портал Heroic Hollywood.
ИА Красная Весна вчера в 11:07
2
Политика

Более 600 тысяч омичей поддержали поправки к Конституции РФ

В Омской области более 610 тыс.человек, или 62,09%, одобрили поправки, против — чуть более 360 тыс. омичей, или 36,6%. Добавим, что за неделю голосования более 975 тыс. жителей региона (64,31%) выразили свое отношение к поправкам к Конституции РФ.
Омскрегион вчера в 22:28
4
Авто

Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan

Новые автомобили вчера в 05:43
7
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
943
Футбол

Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ

"Вест Хэм" обыграл "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,1K
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Ведомости вчера в 19:50
109
Гаджеты

Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 вчера в 13:34
11
Происшествия

При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека

В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
132
Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости

Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news вчера в 16:22
48
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное