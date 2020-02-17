Изменение климата — самая большая угроза для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими как для расширения известных способов, так и для изучения новых способов борьбы с разрушительными последствиями изменения климата на этой планете.

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

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