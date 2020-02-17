с чего всё началось

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями. На своей странице в Instagram предприниматель заявил о том, что пожертвует $10 млрд на работу фонда.

Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

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