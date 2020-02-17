Общество
ТАССОснователь Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями. На своей странице в Instagram предприниматель заявил о том, что пожертвует $10 млрд на работу фонда.
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с чего всё началось
Глава Amazon Джефф Безос объявил на своей странице Instagram об открытии "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями и пожертвовании на это $10 млрд.Газета.Ru15:43
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