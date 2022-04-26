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Основатель American Thinker Лифсон пришел в ужас от планов США по ослаблению России

Американский журналист Томас Лифсон написал в статье для American Thinker, что был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении Соединенных Штатов "ослабить Россию" и поддерживать Киев.
РИА Новости
Поставки вооружения, которое якобы помогает ВС Украины, лишь затягивают конфликт, в процессе которого погибают люди.
Pravda.Ru
Посол России в США Анатолий Антонов также придерживается мнения, что Вашингтон стремится любыми способами затянуть спецоперацию на Украине.
РИА Новости
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости

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Основатель American Thinker Лифсон ужаснулся планами главы Пентагона по ослаблению России
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В США ужаснулись от планов Пентагона на Украину, и в отношении России
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