Общество

BFM.ruBFM.ruОснователь «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
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