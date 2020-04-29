Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъОснователь «Царьграда» Малофеев заразился коронавирусом

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. При этом он отметил, что у него «нехарактерная симптоматика»: отсутствует высокая температура и прочие симптомы.
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Константин Малофеев болен коронавирусом: «У меня нехарактерная симптоматика»

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в прямом эфире сообщил о заболевании коронавирусом. Сегодня Малофеев находится дома, эфир из студии Царьграда ведёт Юрий Пронько.
Царьград11:08

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Православный олигарх заразился коронавирусом

Lenta.ru13:49

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

РБК13:42

Основатель «Царьграда» Малофеев заразился коронавирусом

Коммерсантъ12:20

Бизнесмен Константин Малофеев заболел коронавирусом

Интерфакс13:02

Предприниматель Константин Малофеев заразился коронавирусом

Московский Комсомолец12:27

Учредитель телеканала «Царьград» Малофеев заразился коронавирусом

РИА Новости13:25

Константин Малофеев болен коронавирусом: «У меня нехарактерная симптоматика»

Царьград11:08
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Происшествия

Вице-спикер парламента Армении ударил блогера головой по носу

Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян рассказал в среду о потасовке с оппозиционным блогером Артуром Даниеляном, сообщив, что ударил того головой по носу, услышав нецензурную брань в свой адрес.
РИА Новости 17:15
Происшествия

Вертолет НАТО упал в Ионическое море

Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости 15:56
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Хоккей

НХЛ может возобновить регулярный чемпионат 1 июля

Владельцы клубов Национальной хоккейной лиги заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее возобновить начало нынешнего сезона.
Metaratings 17:15
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Биатлон

СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
ТАСС Спорт 06:25
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Политика

Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией

Ранее в российском МИДе заявляли, что политика ЕС в отношении России, основанная на «пяти принципах», препятствует улучшению диалога.
РБК 17:00
Культура

Победителем шоу «Маска» стал Анатолий Цой

В финале шоу «Маска» участник в костюме льва поразил зрителей и жюри невероятным выступлением, сумев доказать свое превосходство и стать победителем конкурса.
ФАН 26 апреля в 17:22
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Общество

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 16:19
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Армия и оружие

Призывные комиссии начнут работать 12 мая

Начало работы призывных комиссий в субъектах и муниципальных образованиях в связи с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции запланировано на 12 мая.
ТАСС 06:05
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Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
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Футбол

Экс-футболист сборной Англии Тревор Черри скончался в возрасте 72 лет

Бывший футболист "Лидс Юнайтед" и сборной Англии Тревор Черри скончался на 73-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 16:17
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
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Космос

Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX

Один из пользователей Twitter призвал Рогозина обратить внимание на самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который производит ракеты семейства «Союз-2» и работает над перспективным «Союз-5» — российским ответом на американский Falcon 9. Ранее в апреле Рогозин объяснил нежелание госкорпорации сотрудничать со SpaceX тем обстоятельством, что последняя поддерживает Пентагон.
Lenta.ru 27 апреля в 06:19
Общество

Режим цифровых пропусков в Подмосковье продлили до 11 мая

В Подмосковье продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно, сообщается на сайте правительства Московской области.
Аргументы и Факты 14:54
4
Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
Газета.Ru 16:52
Общество

В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК 17:01
Здоровье

Минздрав дополнил список препаратов для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа.
Инфорос вчера в 07:25
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Гаджеты

Названы самый продаваемый и самый популярный смартфоны в мире

Самым продаваемым смартфоном в мире оказался iPhone 11 и Xr. Отметим, что данные представлены без учета Китая.
МонаВиста 14:24
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Энергетика

Цена июньского фьючерса нефти Brent достигла $23 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $23 за баррель.
Известия 09:53
14
Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

vtomske.ru 01:25
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Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Известия 11:34
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Шоу-бизнес

Айза Анохина сделала пластическую операцию

Анохина уже закачала себе в губы гель, сделала подтяжку лица, исправила переносицу, а после рождения второго ребенка увлеклась трехмерным моделированием и липосакцией.
RuNews24.ru 03:53
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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
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Политика

Китай предлагает США закрыть биолаборатории в постсоветских странах

В заявлении дипломата подчёркивается, что эти лаборатории работают в интересах министерства обороны США и действуют в обстановке строгой секретности.
REGNUM 13:33
Авто

Автомобили «ГАЗель NEXT» начали оснащаться подушками безопасности

АК&М 12:01
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел еще на 10 кг за апрель

Последней работой продюсера стала съемка музыкального клипа к песне Валерии "До предела", премьера которого состоялась 20 апреля.
Дни24 10:03
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
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Единоборства

Даниэль Кормье: Борьба дала мне все, я должен вернуться к ней

Allboxing.ru 15:07
Футбол

Назван лучший футбольный тренер всех времен

Лучшим тренером за всю историю футбола является патриот «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон, согласно рейтингу, который был составлен и опубликован 29 апреля британским изданием FourFourTwo.
ИА Красная Весна 17:10
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Константин Валерьевич Малофеев
Российский предприниматель
Российский управленец и предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», председатель наблюдательного совета Международного агентства суверенного развития, учредитель Фонда Святителя Василия Великого, глава попечительского совета «Гимназии святителя Василия Великого», учреждённой им в 2007 году, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета»
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