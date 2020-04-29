Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в прямом эфире сообщил о заболевании коронавирусом. Сегодня Малофеев находится дома, эфир из студии Царьграда ведёт Юрий Пронько.

с чего всё началось

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. При этом он отметил, что у него «нехарактерная симптоматика»: отсутствует высокая температура и прочие симптомы.

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