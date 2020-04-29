Коронавирус
КоммерсантъОснователь «Царьграда» Малофеев заразился коронавирусом
Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. При этом он отметил, что у него «нехарактерная симптоматика»: отсутствует высокая температура и прочие симптомы.
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с чего всё началось
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в прямом эфире сообщил о заболевании коронавирусом. Сегодня Малофеев находится дома, эфир из студии Царьграда ведёт Юрий Пронько.Царьград11:08
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Вертолет НАТО упал в Ионическое море
Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости 15:56
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НХЛ может возобновить регулярный чемпионат 1 июля
Владельцы клубов Национальной хоккейной лиги заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее возобновить начало нынешнего сезона.
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СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
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Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией
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Победителем шоу «Маска» стал Анатолий Цой
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Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
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Призывные комиссии начнут работать 12 мая
Начало работы призывных комиссий в субъектах и муниципальных образованиях в связи с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции запланировано на 12 мая.
ТАСС 06:05
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
Футбол
Экс-футболист сборной Англии Тревор Черри скончался в возрасте 72 лет
Бывший футболист "Лидс Юнайтед" и сборной Англии Тревор Черри скончался на 73-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 16:17
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Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Космос
Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX
Один из пользователей Twitter призвал Рогозина обратить внимание на самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который производит ракеты семейства «Союз-2» и работает над перспективным «Союз-5» — российским ответом на американский Falcon 9. Ранее в апреле Рогозин объяснил нежелание госкорпорации сотрудничать со SpaceX тем обстоятельством, что последняя поддерживает Пентагон.
Lenta.ru 27 апреля в 06:19
Общество
Режим цифровых пропусков в Подмосковье продлили до 11 мая
В Подмосковье продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно, сообщается на сайте правительства Московской области.
Аргументы и Факты 14:54
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
Финансы
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
Газета.Ru 16:52
Общество
В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК 17:01
Здоровье
Минздрав дополнил список препаратов для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа.
Инфорос вчера в 07:25
Гаджеты
Названы самый продаваемый и самый популярный смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире оказался iPhone 11 и Xr. Отметим, что данные представлены без учета Китая.
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Цена июньского фьючерса нефти Brent достигла $23 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $23 за баррель.
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К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
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Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
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Китай предлагает США закрыть биолаборатории в постсоветских странах
В заявлении дипломата подчёркивается, что эти лаборатории работают в интересах министерства обороны США и действуют в обстановке строгой секретности.
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Шоу-бизнес
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Последней работой продюсера стала съемка музыкального клипа к песне Валерии "До предела", премьера которого состоялась 20 апреля.
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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
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Назван лучший футбольный тренер всех времен
Лучшим тренером за всю историю футбола является патриот «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон, согласно рейтингу, который был составлен и опубликован 29 апреля британским изданием FourFourTwo.
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