Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления
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Утром 20 августа Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске, на котором он возвращался в Москву из Томска. Ранее сегодня Ярмыш сообщила, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением.В источнике
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