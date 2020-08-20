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Ведомости
Ведомости

Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления

Утром 20 августа Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске, на котором он возвращался в Москву из Томска. Ранее сегодня Ярмыш сообщила, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением.В источнике
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РИА Новости

Навальный находится в коме, заявили в ФБК

РИА Новости03:31
ТАСС

Пресс-секретарь Навального заявила, что он в коме

ТАСС02:37
Тайга.инфо

Где могли отравить Алексея Навального

Тайга.инфо02:36
Эхо Москвы

Врачи больницы в Омске, куда сегодня был экстренно доставлен Навальный утверждают, что пока не определили диагноз

Эхо Москвы03:31
РИА ОмскИнформ

Навальный впал в кому в Омске: состояние политика тяжелое

РИА ОмскИнформ02:52
НГС55

Алексея Навального подключили к аппарату ИВЛ в реанимации омской БСМП-1

НГС5501:35
РИА СуперОмск

Госпитализированного Навального в омской больнице подключили к аппарату ИВЛ

РИА СуперОмск02:11

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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В Госдуме объяснили правила выпуска криптовалют россиянами

Вопросы организации выпуска и обращения криптовалют будут урегулированы отдельным законом или поправками в принятый документ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте», заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с корреспондентом «РБК-Крипто».
РБК02:49