Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления

Утром 20 августа Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске, на котором он возвращался в Москву из Томска. Ранее сегодня Ярмыш сообщила, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением.