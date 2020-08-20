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Ведомости
Ведомости

Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления

Утром 20 августа Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске, на котором он возвращался в Москву из Томска. Ранее сегодня Ярмыш сообщила, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением.В источнике
С чего всё началось
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с отравлением, сообщила
 в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Forbes01:33
Подробнее о событии
РИА Новости

Навальный находится в коме, заявили в ФБК

РИА Новости03:31
РИА СуперОмск

Вопрос о переводе Навального из Омска в Москву остается без ответа

РИА СуперОмск04:43
Эхо Москвы

Источник ТАСС: Правоохранительные органы пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального

Эхо Москвы04:31
НГС55

Алексея Навального подключили к аппарату ИВЛ в реанимации омской БСМП-1

НГС5501:35
Тайга.инфо

Омский минздрав прокомментировал отравление Навального

Тайга.инфо01:11
Интерфакс

Соратники Навального заявят о его отравлении в полицию и СКР

Интерфакс01:56
ТАСС

Пресс-секретарь Навального заявила, что он в коме

ТАСС02:37

Врач заявил, что Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии

Блогер Алексей Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, рассказал заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, передает РИА "Новости".
Газета.Ru05:09
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Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I полугодии упала в 26 раз

"Газпром нефть" в первом полугодии 2020 года снизила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,232 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ04:28