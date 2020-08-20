Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления
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Утром 20 августа Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске, на котором он возвращался в Москву из Томска. Ранее сегодня Ярмыш сообщила, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением.В источнике
С чего всё началось
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с отравлением, сообщила
в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
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