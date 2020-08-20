Происшествия
ВедомостиОснователь ФБК Навальный впал в кому после отравления
Утром 20 августа Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске, на котором он возвращался в Москву из Томска. Ранее сегодня Ярмыш сообщила, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7384 источника, обновлено в 08:48, Ашберн
Политика
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:46
Политика
Путин назвал главное качество хорошего управленца
Президент России Владимир Путин назвал главные качества управленца.
Газета.Ru 08:28
Общество
Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей
Газета.Ru 08:36
Экономика
Аналитики дали прогноз о курсе рубля в сентябре
Эксперты рассказали о том, как может измениться курс рубля в сентябре, пишет «Российская газета».
Topdaynews.ru 07:17
Политика
Песков заявил, что другие страны вмешиваются в дела Белоруссии
Кремль считает, что другие страны прямо и косвенно вмешиваются в дела Белоруссии.
Газета.Ru 07:47
Политика
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину.
Вести.Ru 03:18
Технологии
Apple создала секретный iPod для американского правительства
Экс-инженер Apple рассказал о создании секретной модели iPod, предназначенной для американского правительства - заказ на специальное устройство поступил в 2005 году.
Газета.Ru вчера в 07:00
Политика
Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 20 августа заявил о давлении на его семью из-за протестной ситуации в республике.
Известия 06:06
Общество
В ФБК заявили, что в больницу к Навальному не пускают его жену
В больнице заявляют, что «без свидетельства о браке» из паспорта не следует, что она жена, сообщает Ярмыш.
News.ru 08:40
Происшествия
В Севастополе при пожаре в многоэтажке погиб человек
Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту пожара в многоэтажном доме в поселке Кача, в результате которого погиб человек.
Российская газета 06:00
Наука
Впервые плазменный ускоритель удалось заставить работать круглосуточно
Ученые сообщают о своих достижениях в журнале Physical Review X. Они надеются, что метод ускорения лазерной плазмы приведет к созданию нового поколения мощных и компактных ускорителей частиц, обладающих уникальными свойствами для широкого спектра применений.
ГЛАС.RU вчера в 11:52
Футбол
Вратарь «Краснодара» Адамов прибыл в Петербург на медосмотр в «Зените»
Голкипер «Краснодара» Денис Адамов прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медицинского осмотра в «Зените», сообщает «Чемпионат».
Нева Спорт 06:15
Общество
Саратовский губернатор ожидает в 2020 году рост безработицы
В 2020 году губернатор Саратовской области Валерий Радаев ожидает рост безработицы в регионе, и в этой связи особенно важными становятся инвестпроекты, которые создадут новые рабочие места для саратовцев.
FreeNews-Volga 08:23
Общество
Саратовским педагогам выделено более 373 млн рублей на доплаты
Саратов, 20 августа 2020, 10:15 — REGNUM За классное руководство педагогам Саратовской области выплатят более 373 млн рублей.
REGNUM 03:15
Происшествия
В Кузбассе молния ударила в двух подростков
19 августа в лесополосе были обнаружены два 14-летних подростка с признаками поражения атмосферным электричеством.
Российская газета 01:44
Шоу-бизнес
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась. Об этом 20 августа сообщило «РИА Новости».
Известия 06:25
Здоровье
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от COVID-19
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по пользованию вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка "Спутник V").
РИА Новости 08:45
Футбол
Медведев: «У Кузяева есть ряд предложений из Европы»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу ситуации полузащитника Далера Кузяева.
Евро-футбол.ру 07:22
Политика
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Евросоюз намерен ввести санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных за «насилие, репрессии и сфальсифицированные выбора», заявил 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель.
Известия вчера в 21:53
Музыка
В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН 18 августа в 05:40
Авто
Porsche анонсировал новый электрический Porsche Taycan 2021 года
Динамика новой версии позволяет Taycan Turbo S разгоняться до 200 км/ч на 0,2 секунды быстрее, чем прошлогодняя модель.
CT news 02:24
Общество
Минобрнауки РФ не планирует переносить начало учебного года в вузах
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не намерено переносить начало учебного года в высших учебных заведениях, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Gazeta.SPb 06:41
Общество
Очные занятия в школах РФ не планируют заменять дистанционными
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Москвы рассматривают перевод части занятий в школах в новом учебном году в дистанционный формат.
REGNUM 07:09
Здоровье
Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России
Об изменении правил выдачи справок водителям пишет газета «Коммерсантъ» в четверг, 20 августа.
Lenta.ru 07:05
Кино
Оливия Уайльд снимет новый супергеройский фильм для Sony и Marvel
Актриса и постановщик Оливия Уайльд снимет новый фильм о супергероях для Sony и Marvel.
Культуромания 04:46
Общество
Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков
Минкомсвязь России удалила страницу на портале госуслуг, с помощью которой россияне могли оформить цифровые пропуска во время действия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:31