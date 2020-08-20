с чего всё началось

Утром 20 августа Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске, на котором он возвращался в Москву из Томска. Ранее сегодня Ярмыш сообщила, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением.

Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления

Политика Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 1,2K

Технологии Apple создала секретный iPod для американского правительства Экс-инженер Apple рассказал о создании секретной модели iPod, предназначенной для американского правительства - заказ на специальное устройство поступил в 2005 году.

Происшествия В Севастополе при пожаре в многоэтажке погиб человек Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту пожара в многоэтажном доме в поселке Кача, в результате которого погиб человек. 3

Наука Впервые плазменный ускоритель удалось заставить работать круглосуточно Ученые сообщают о своих достижениях в журнале Physical Review X. Они надеются, что метод ускорения лазерной плазмы приведет к созданию нового поколения мощных и компактных ускорителей частиц, обладающих уникальными свойствами для широкого спектра применений.

Общество Саратовский губернатор ожидает в 2020 году рост безработицы В 2020 году губернатор Саратовской области Валерий Радаев ожидает рост безработицы в регионе, и в этой связи особенно важными становятся инвестпроекты, которые создадут новые рабочие места для саратовцев.

Шоу-бизнес Завершилась церемония прощания с Легкоступовой Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась. Об этом 20 августа сообщило «РИА Новости». 14

Политика ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии Евросоюз намерен ввести санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных за «насилие, репрессии и сфальсифицированные выбора», заявил 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель. 2,3K

Музыка В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука. 81

Авто Porsche анонсировал новый электрический Porsche Taycan 2021 года Динамика новой версии позволяет Taycan Turbo S разгоняться до 200 км/ч на 0,2 секунды быстрее, чем прошлогодняя модель.

Общество Минобрнауки РФ не планирует переносить начало учебного года в вузах Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не намерено переносить начало учебного года в высших учебных заведениях, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. 7

Общество Очные занятия в школах РФ не планируют заменять дистанционными Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Москвы рассматривают перевод части занятий в школах в новом учебном году в дистанционный формат. 10