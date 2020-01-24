Учредительный съезд движения намечен на 1 февраля, на нем же «За правду!» может быть переформатировано в партию. В начале 2020 года о создании Партии прямой демократии сообщил экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров.

с чего всё началось

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь. Об этом "Коммерсанту" рассказал бывший совладелец компании Александр Даванков.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Происшествия В Москве водитель перекрыл улицу фурой Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.

Политика США пригрозили убийством иранскому генералу, сменившему Сулеймани Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук выступил с предостережением новому командующему спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилу Каани.

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Теннис Серена Уильямс проиграла Ван Цян на Australian Open Как писал NEWS.ru ранее, россиянин Карен Хачанов обыграл шведского теннисиста Микаэля Имера в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Происшествия В Пензе девятиклассник умер во время урока Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.

Гаджеты Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7 С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.

Общество Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.