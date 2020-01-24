Политика
ИнтерфаксОснователь Faberlic решил создать право-либеральную партию
Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь. Об этом "Коммерсанту" рассказал бывший совладелец компании Александр Даванков.
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с чего всё началось
Учредительный съезд движения намечен на 1 февраля, на нем же «За правду!» может быть переформатировано в партию. В начале 2020 года о создании Партии прямой демократии сообщил экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров.Коммерсантъвчера в 16:10
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Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Алсу отреагировала на слова хейтера «моя дочь поет лучше»
Знаменитая российская певица Алсу ответила подписчице в социальной сети на критику в адрес ее дочери Микеллы Абрамовой.
Общество
Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса
В международном аэропорту китайского Уханя Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Политика
США пригрозили убийством иранскому генералу, сменившему Сулеймани
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук выступил с предостережением новому командующему спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилу Каани.
Наука
Обнаружен самый древний метеоритный кратер на Земле
Ученые давно пришли к выводу, что кратер, находящийся в отдаленной части пустыни, имеет возраст более миллиарда лет.
Политика
В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере
Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
Политика
Иссахар отказалась просить Путина о помиловании
Происшествия
Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково
В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Общество
Германия выделит 12 млн евро на поддержку блокадников Ленинграда
Власти Германии приняли решение выделить большую сумму год назад, по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда.
Теннис
Серена Уильямс проиграла Ван Цян на Australian Open
Как писал NEWS.ru ранее, россиянин Карен Хачанов обыграл шведского теннисиста Микаэля Имера в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Происшествия
В Пензе девятиклассник умер во время урока
Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Происшествия
В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек
Водитель иномарки на одной из улиц Санкт-Петербурга въехал на тротуар, что послужило причиной возникновения дорожного конфликта с участием 12 человек.
Финансы
Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор
Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о страшном диагнозе
Актриса театра и кино 45-летняя Екатерина Волкова призналась, что долгое время скрывала от родных свой страшный диагноз.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Политика
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Происшествия
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
Наука
Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Армия и оружие
«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа
Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
Политика
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Общество