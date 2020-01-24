Политика

ИнтерфаксИнтерфаксОснователь Faberlic решил создать право-либеральную партию

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь. Об этом "Коммерсанту" рассказал бывший совладелец компании Александр Даванков.
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с чего всё началось

К танковой партии добавится косметическая

Учредительный съезд движения намечен на 1 февраля, на нем же «За правду!» может быть переформатировано в партию. В начале 2020 года о создании Партии прямой демократии сообщил экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров.
Коммерсантъвчера в 16:10

Подробнее о событии

Основатель Faberlic создает политическую партию, пишут СМИ

РИА Новости02:57

Основателя Faberlic назначили главой политической партии

Lenta.ru01:54

К танковой партии добавится косметическая

Коммерсантъвчера в 16:10

«Коммерсантъ» узнал о намерениях владельца Faberlic возглавить новую либеральную партию

Ведомости01:01

«Ъ»: основатель Faberlic возглавит новую партию

Газета.Ru00:19

Основатели Faberlic объявили о создании собственной политической партии

РБК00:12

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Интерфакс01:41
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Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Шоу-бизнес

Алсу отреагировала на слова хейтера «моя дочь поет лучше»

Знаменитая российская певица Алсу ответила подписчице в социальной сети на критику в адрес ее дочери Микеллы Абрамовой.
Аргументы недели вчера в 23:47
Общество

Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса

В международном аэропорту китайского Уханя Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском 03:52
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Политика

США пригрозили убийством иранскому генералу, сменившему Сулеймани

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук выступил с предостережением новому командующему спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилу Каани.
Росбалт вчера в 05:58
Наука

Обнаружен самый древний метеоритный кратер на Земле

Ученые давно пришли к выводу, что кратер, находящийся в отдаленной части пустыни, имеет возраст более миллиарда лет.
ToDay News Ufa 22 января в 02:57
Политика

В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
RT на русском 03:34
Политика

Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

Взгляд.ру вчера в 09:52
Происшествия

Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Газета.Ru 22 января в 09:29
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru вчера в 03:19
Общество

Германия выделит 12 млн евро на поддержку блокадников Ленинграда

Власти Германии приняли решение выделить большую сумму год назад, по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда.
RuNews24.ru 03:04
Теннис

Серена Уильямс проиграла Ван Цян на Australian Open

Как писал NEWS.ru ранее, россиянин Карен Хачанов обыграл шведского теннисиста Микаэля Имера в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
News.ru 00:38
Происшествия

В Пензе девятиклассник умер во время урока

Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
ТАСС 03:45
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 22 января в 03:22
Происшествия

В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек

Водитель иномарки на одной из улиц Санкт-Петербурга въехал на тротуар, что послужило причиной возникновения дорожного конфликта с участием 12 человек.
РБК вчера в 19:19
Финансы

Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор

Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
REGNUM вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о страшном диагнозе

Актриса театра и кино 45-летняя Екатерина Волкова призналась, что долгое время скрывала от родных свой страшный диагноз.
News.ru вчера в 07:32
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.
Live24 вчера в 02:12
Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Политика

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Газета.Ru 01:41
Происшествия

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
REGNUM 03:31
Наука

Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса

В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
МедиаПоток вчера в 10:03
Армия и оружие

«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа

Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
News.ru вчера в 19:49
Политика

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Общество

Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы

Рязанские ведомости вчера в 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
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