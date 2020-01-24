Политика

ИнтерфаксИнтерфаксОснователь Faberlic решил создать право-либеральную партию

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь. Об этом "Коммерсанту" рассказал бывший совладелец компании Александр Даванков.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

К танковой партии добавится косметическая

Предполагается, что это партия право-либерального толка, ориентированная на городскую молодежь, название пока не разглашается. Это уже третий новый партийный проект за последнее время: первым о создании движения «За правду!» объявил писатель Захар Прилепин.
Коммерсантъвчера в 16:10

Подробнее о событии

«Ъ»: основатель Faberlic возглавит новую партию

Газета.Ru00:19

Основателя Faberlic назначили главой политической партии

Lenta.ru01:54

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Интерфакс01:41

«Коммерсантъ» узнал о намерениях владельца Faberlic возглавить новую либеральную партию

Ведомости01:01

Основатель Faberlic создает политическую партию, пишут СМИ

РИА Новости02:57

Основатели Faberlic объявили о создании собственной политической партии

РБК00:12

К танковой партии добавится косметическая

Коммерсантъвчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Хоккей

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Красная весна вчера в 17:09
Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала всех четверых детей от трех мужей

Известная актриса Екатерина Климова решила порадовать своих поклонников семейными фотографиями и, видимо, специально для этого устроила для своих детей специальную фотосессию.
Bimru.ru вчера в 08:27
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Политика

Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».
REGNUM 05:20
Политика

В Кремле высоко ценят работу главы Сбербанка Германа Грефа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об успехе Германа Грефа на посту главы Сбербанка.
iReactor 05:00
Фигурное катание

Фигурист Алиев стал чемпионом Европы, у Даниеляна серебро

Другой российский фигурист Александр Самарин занял десятое место – 220,43 балла. Алиев впервые завоевал золотую медаль чемпионата Европы.
Вести.Ru вчера в 17:34
Кино

Невредное кино: чем история декабристов поможет российскому обществу

Недавно о фильме высказался, пожалуй, самый авторитетный современный исследователь восстания декабристов — Яков Гордин.
РБК Санкт-Петербург 04:40
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Названа причина смерти сына Раисы Рязановой Данилы Перова

Актриса Елена Скороходова сообщила на своей странице в Facebook о причинах смерти единственного сына народной артистки РФ Раисы Рязановой Данилы Перова.
Московский Комсомолец вчера в 08:08
Политика

Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
RT на русском 00:32
Кино

Стал известен главный герой приквела «Голодных игр»

Главным героем приквела «Голодных игр» станет президент Панема, главный злодей оригинальной трилогии, Кориолан Сноу.
Афиша Daily 02:28
Кино

Россиян на майские праздники оставили без голливудских фильмов

Как стало известно обозревателям издания, министр культуры Владимир Мединский накануне своей отставки потребовал от Фонда кино и департамента кинематографии подготовить до 20 февраля план выхода наиболее крупных премьер.
Труд 22 января в 15:50
Музыка

За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков

РИА Новости 03:58
Политика

Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле

Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.
Московский Комсомолец 03:04
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Общество

В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина

23 января в Рязани на 93-м году жизни скончалась врач Алла Левушкина, старейший практикующий хирург России.
Ryazpressa.ru 04:51
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

РИА Новости 05:23
Политика

Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх

Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе стран НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020 году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
РЕН ТВ 04:00
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

В Татарстане пройдет слушание по делу о крушении Boeing в Казани

Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу проведёт предварительное слушание по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в результате которой погибли 50 человек.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество

Украина начала «виртуальный реверс» газа из Польши

Поставки газа из Польши на Украину по "виртуальному реверсу" начались в январе, скоро ожидается их начало из Словакии и Венгрии, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в пятницу.
РИА Новости 05:02
Общество

Радиоактивный грунт в районе строительства хорды вывезут из Москвы

РИА Новости 03:13
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Lenta.ru 04:45
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:03
Происшествия

В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор

Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
РИА Новости 04:43
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Газета.Ru 01:41
Наука

Ученые восстановили голос древней египетской мумии

РЕН ТВ 00:14
Общество

«От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») не смог подобрать слов для того, чтобы оценить поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева и «шутку» с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику МЧС.
REGNUM 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное