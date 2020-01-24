Политика
ИнтерфаксОснователь Faberlic решил создать право-либеральную партию
Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь. Об этом "Коммерсанту" рассказал бывший совладелец компании Александр Даванков.
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с чего всё началось
Предполагается, что это партия право-либерального толка, ориентированная на городскую молодежь, название пока не разглашается. Это уже третий новый партийный проект за последнее время: первым о создании движения «За правду!» объявил писатель Захар Прилепин.Коммерсантъвчера в 16:10
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Хоккей
«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала всех четверых детей от трех мужей
Известная актриса Екатерина Климова решила порадовать своих поклонников семейными фотографиями и, видимо, специально для этого устроила для своих детей специальную фотосессию.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Политика
Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».
Политика
В Кремле высоко ценят работу главы Сбербанка Германа Грефа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об успехе Германа Грефа на посту главы Сбербанка.
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал чемпионом Европы, у Даниеляна серебро
Другой российский фигурист Александр Самарин занял десятое место – 220,43 балла. Алиев впервые завоевал золотую медаль чемпионата Европы.
Кино
Невредное кино: чем история декабристов поможет российскому обществу
Недавно о фильме высказался, пожалуй, самый авторитетный современный исследователь восстания декабристов — Яков Гордин.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Названа причина смерти сына Раисы Рязановой Данилы Перова
Актриса Елена Скороходова сообщила на своей странице в Facebook о причинах смерти единственного сына народной артистки РФ Раисы Рязановой Данилы Перова.
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Кино
Стал известен главный герой приквела «Голодных игр»
Главным героем приквела «Голодных игр» станет президент Панема, главный злодей оригинальной трилогии, Кориолан Сноу.
Кино
Россиян на майские праздники оставили без голливудских фильмов
Как стало известно обозревателям издания, министр культуры Владимир Мединский накануне своей отставки потребовал от Фонда кино и департамента кинематографии подготовить до 20 февраля план выхода наиболее крупных премьер.
Политика
Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле
Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина
23 января в Рязани на 93-м году жизни скончалась врач Алла Левушкина, старейший практикующий хирург России.
Политика
Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх
Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе стран НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020 году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Происшествия
В Татарстане пройдет слушание по делу о крушении Boeing в Казани
Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу проведёт предварительное слушание по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в результате которой погибли 50 человек.
Общество
Украина начала «виртуальный реверс» газа из Польши
Поставки газа из Польши на Украину по "виртуальному реверсу" начались в январе, скоро ожидается их начало из Словакии и Венгрии, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в пятницу.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор
Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Общество
«От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») не смог подобрать слов для того, чтобы оценить поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева и «шутку» с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику МЧС.