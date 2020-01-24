Предполагается, что это партия право-либерального толка, ориентированная на городскую молодежь, название пока не разглашается. Это уже третий новый партийный проект за последнее время: первым о создании движения «За правду!» объявил писатель Захар Прилепин.

с чего всё началось

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь. Об этом "Коммерсанту" рассказал бывший совладелец компании Александр Даванков.

Политика Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».

Общество Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Шоу-бизнес Названа причина смерти сына Раисы Рязановой Данилы Перова Актриса Елена Скороходова сообщила на своей странице в Facebook о причинах смерти единственного сына народной артистки РФ Раисы Рязановой Данилы Перова.

Кино Россиян на майские праздники оставили без голливудских фильмов Как стало известно обозревателям издания, министр культуры Владимир Мединский накануне своей отставки потребовал от Фонда кино и департамента кинематографии подготовить до 20 февраля план выхода наиболее крупных премьер.

Политика Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.

Политика Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе стран НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020 году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Происшествия В Татарстане пройдет слушание по делу о крушении Boeing в Казани Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу проведёт предварительное слушание по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в результате которой погибли 50 человек.

Общество Украина начала «виртуальный реверс» газа из Польши Поставки газа из Польши на Украину по "виртуальному реверсу" начались в январе, скоро ожидается их начало из Словакии и Венгрии, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в пятницу.

Общество Globus разрабатывает новый формат магазинов в России Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Происшествия В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.