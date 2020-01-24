Предполагается, что это партия право-либерального толка, ориентированная на городскую молодежь, название пока не разглашается. Это уже третий новый партийный проект за последнее время: первым о создании движения «За правду!» объявил писатель Захар Прилепин.

с чего всё началось

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