Политика

ИнтерфаксИнтерфаксОснователь Faberlic решил создать право-либеральную партию

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь. Об этом "Коммерсанту" рассказал бывший совладелец компании Александр Даванков.
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с чего всё началось

К танковой партии добавится косметическая

Предполагается, что это партия право-либерального толка, ориентированная на городскую молодежь, название пока не разглашается. Это уже третий новый партийный проект за последнее время: первым о создании движения «За правду!» объявил писатель Захар Прилепин.
Коммерсантъвчера в 16:10

Подробнее о событии

К танковой партии добавится косметическая

Коммерсантъвчера в 16:10

Основатели Faberlic объявили о создании собственной политической партии

РБК00:12

«Ъ»: основатель Faberlic возглавит новую партию

Газета.Ru00:19

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Интерфакс01:41

«Коммерсантъ» узнал о намерениях владельца Faberlic возглавить новую либеральную партию

Ведомости01:01

Основателя Faberlic назначили главой политической партии

Lenta.ru01:54

Алексей Нечаев решил создать право-либеральную партию

Московский Комсомолец02:00
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Политика

Путин назначил Орешкина своим помощником

РБК 01:57
Политика

В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
REGNUM 01:10
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Происшествия

Отец четверых забайкальских детей-«маугли» задержан полицией

REGNUM 01:18
Авто

Skoda показала новый кроссовер на видео

Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
Тарантас Ньюс вчера в 09:30
Авто

Продажи новых люксовых автомобилей в 2019 году упали на 10%

Автостат вчера в 04:27
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Кино

Россиян на майские праздники оставили без голливудских фильмов

Владимир Мединский заявил, что в праздничные майские выходные зрителям покажут отечественные картины, такие как «Полодольские курсанты», «Стрельцов» и один-два российских мультфильма.
ToDay News Ufa 22 января в 06:24
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье

В Ухане строят спецбольницу для заразившихся смертельным коронавирусом

В Китае растет число погибших от коронавируса 2019-nCoV — их уже 26.
Вести.Ru 00:59
Армия и оружие

Новый вертолет для спецназа разработан в России

Холдинг "Вертолеты России" разработал новую версию вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением.
Накануне.Ru вчера в 21:19
Здоровье

Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности

Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Medvestnik.ru вчера в 04:42
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
Происшествия

СМИ сообщили о предъявлении обвинения главе ростовского минздрава

Известия 01:17
Происшествия

В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме

Российская газета вчера в 22:48
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК вчера в 08:05
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России приказом от 24 января 2020 года отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, г. Саратов), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:27
Происшествия

В Улан-Удэ стая собак напала на ребенка

Стая бездомных собак напала на 9-летнего мальчика в Улан-Удэ. Об этом 23 января сообщили в управлении СК по Бурятии.
Известия вчера в 23:08
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru вчера в 03:19
Игры

Хидео Кодзима хочет отвлечься от больших проектов и выпустить мангу

Кодзима сказал, что он хотел бы попробовать свои силы в создании небольших или эпизодических игр, а не только в эпопеях, подобных Death Stranding.
REGNUM вчера в 13:03
Культура

Сериал, который показывают по Первому каналу, снимали в Ловозере

Полюбоваться на родные заснеженные края на экране телевизора теперь могут жители Ловозера, ведь в заполярном селе проходили съемки нового сериала для Первого канала.
КП - Мурманск 22 января в 00:23
Политика

Песков разъяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

На открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин рассказал о бывшей соседке президента России Владимира Путина, о которой последний уже рассказывал ранее, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
БИЗНЕС Online вчера в 15:33
Общество

Спикер Госдумы заявил о бездействии саратовской прокуратуры

Регион 64 00:19
Происшествия

Член банды Цапков дал показания на сообщников

Вести.Ru вчера в 07:10
Общество

В Гидрометцентре пообещали зимний февраль

Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Российская газета 00:58
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru вчера в 07:21
Здоровье

В Минздраве Новосибирской области рассказали о дефиците онкологов

По информации руководства Минздрава региона, восстановление кадрового резерва планируется в течение нескольких лет.
Evo-rus.com вчера в 23:11
Политика

Израильские СМИ раскритиковали выступление Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе полным провалом, а его заявления — абсурдными.
REGNUM вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе, который скрывала некоторое время, а также назвала свои самые главные страхи.
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World of Tanks
Клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора в историческом сеттинге Второй мировой войны, разработанная белорусской студией Wargaming.net. Разработчиками игра позиционируется как массовая многопользовательская онлайн-игра в жанре action с элементами ролевой игры, шутера и стратегии. Концепция World of Tanks базируется на командных танковых сражениях в режиме PvP. Игра вышла 12 августа 2010 года и имела только русскоязычную версию. Выпуск локализованной игры World of Tanks в Европе и в Северной Америке состоялся 12 апреля 2011 года.
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