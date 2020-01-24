Политика
ИнтерфаксОснователь Faberlic решил создать право-либеральную партию
Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь. Об этом "Коммерсанту" рассказал бывший совладелец компании Александр Даванков.
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с чего всё началось
Предполагается, что это партия право-либерального толка, ориентированная на городскую молодежь, название пока не разглашается. Это уже третий новый партийный проект за последнее время: первым о создании движения «За правду!» объявил писатель Захар Прилепин.Коммерсантъвчера в 16:10
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Политика
В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Авто
Skoda показала новый кроссовер на видео
Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
Авто
Продажи новых люксовых автомобилей в 2019 году упали на 10%
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Кино
Россиян на майские праздники оставили без голливудских фильмов
Владимир Мединский заявил, что в праздничные майские выходные зрителям покажут отечественные картины, такие как «Полодольские курсанты», «Стрельцов» и один-два российских мультфильма.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Здоровье
В Ухане строят спецбольницу для заразившихся смертельным коронавирусом
В Китае растет число погибших от коронавируса 2019-nCoV — их уже 26.
Армия и оружие
Новый вертолет для спецназа разработан в России
Холдинг "Вертолеты России" разработал новую версию вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением.
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Происшествия
В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России приказом от 24 января 2020 года отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, г. Саратов), говорится в сообщении регулятора.
Происшествия
В Улан-Удэ стая собак напала на ребенка
Стая бездомных собак напала на 9-летнего мальчика в Улан-Удэ. Об этом 23 января сообщили в управлении СК по Бурятии.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Игры
Хидео Кодзима хочет отвлечься от больших проектов и выпустить мангу
Кодзима сказал, что он хотел бы попробовать свои силы в создании небольших или эпизодических игр, а не только в эпопеях, подобных Death Stranding.
Культура
Сериал, который показывают по Первому каналу, снимали в Ловозере
Полюбоваться на родные заснеженные края на экране телевизора теперь могут жители Ловозера, ведь в заполярном селе проходили съемки нового сериала для Первого канала.
Политика
Песков разъяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
На открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин рассказал о бывшей соседке президента России Владимира Путина, о которой последний уже рассказывал ранее, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Член банды Цапков дал показания на сообщников
Общество
В Гидрометцентре пообещали зимний февраль
Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС
Здоровье
В Минздраве Новосибирской области рассказали о дефиците онкологов
По информации руководства Минздрава региона, восстановление кадрового резерва планируется в течение нескольких лет.
Политика
Израильские СМИ раскритиковали выступление Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе полным провалом, а его заявления — абсурдными.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе, который скрывала некоторое время, а также назвала свои самые главные страхи.