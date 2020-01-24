Политика
URA.RuОснователь Faberlic создаст новую либеральную партию
Основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую право-либеральную партию, учредительный съезд которой назначен на 1 марта. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предпринимателя, бывшего совладелеца компании Faberlic Александра Даванкова.
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с чего всё началось
Предполагается, что это партия право-либерального толка, ориентированная на городскую молодежь, название пока не разглашается. Это уже третий новый партийный проект за последнее время: первым о создании движения «За правду!» объявил писатель Захар Прилепин.Коммерсантъвчера в 16:10
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Общество
Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новых машин
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники, которая состоялась в Чебоксарах в четверг, 23 января.
Общество
Население России сократилось второй год подряд
Последующая оценка может быть пересмотрена в сторону повышения, как это было в прошлом году, — тогда Росстат сначала сообщил о сокращении населения на 87 тыс. человек, а позднее — почти на 100 тыс. Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Политика
Лукашенко пригрозил ответить России на ограничение ввоза продуктов
Globallookpress / Pravda Komsomolskaya Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что Минск может ответить на ограничения поставок белорусских продуктов в Россию.
Происшествия
В Пионерском на улице нашли голого трехлетнего мальчика
Полиция выясняет, как мальчик оказался на улице. Днем 24 января на улице Июльской прохожие нашли трехлетнего раздетого мальчика.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл дорогу фурой
В центре Москвы водитель перекрыл улицу фурой из-за конфликта с начальством.
Теннис
15-летняя Гауфф обыграла действующую чемпионку Australian Open Осаку
Японка Наоми Осака в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) уступила 15-летней американке Кори Гауфф.
Армия и оружие
Пять лет со дня обстрела Мариуполя: расследования и их оценки
Обстрел микрорайона Восточный Мариуполя состоялся 24 января 2015 года.
Политика
Мединский и Орешкин назначены помощниками президента
Происшествия
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
В немецкой общине Рот-Ам-Зе произошла стрельба. Об этом сегодня, 25 января, сообщают германские СМИ.
Политика
Стрелки «Часов Судного дня» передвинули на 20 секунд вперед
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Фигурное катание
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы
На турнире в Граце 20-летнему фигуристу удалось набрать 272,89 баллов, вторым стал еще один россиянин – Артур Даниелян (246,74), на третьем месте оказался Морис Квителашвили из Грузии (246,71).
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Арбитражный суд арестовал имущество владельца сети Spar в Петербурге
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество ТД «Интерторг» (сети «Народная 7Я семьЯ», «ИдеЯ» и «Норма», по франшизе развивает Spar) по иску Сбербанка, сообщается в материалах дела в картотеке арбитража.
Общество
ВОЗ не объявила чрезвычайной ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Политика
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
Кино
Уилл Смит не уходит на пенсию: у «Плохих парней» будет четвертая часть
Происшествия
Глава Забайкалья хочет сохранить семью с 4 детьми из заброшенного дома
Глава Забайкальского края Александр Осипов поручил сохранить многодетную семью, которую нашли в заброшенном доме в Чите, сообщила пресс-служба губернатора.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Происшествия
Следствие просит перевести Фаяза Шабаева под домашний арест
Сегодня Сыктывкарский суд рассматривает вопрос об избрании Фаязу Шабаеву меры пресечения: следствие просит заменить реальный арест на домашний.
Футбол
РФС назвал даты и время четвертьфинальных матчей Кубка России
Стали известны даты и время проведения четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу.
Общество
ФСБ установила источник массовых сообщений о минировании
ФСБ установила, что при помощи нидерландского сервиса StartMail злоумышленники рассылали ложные сообщения о минировании учреждений по всей России.