Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам

Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД. По информации ведомства, в среду в отделение полиции Китай-город обратился мужчина, работающий таксистом.
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Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

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Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики

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Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
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Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Газета.Ru 04:48
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Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
АМИТЕЛ 03:18
Общество

На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
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Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

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Известия вчера в 12:48
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Видео с российским шпионом в Сербии опубликовали с 50-й попытки

В сети появилось видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Lenta.ru 03:46
Происшествия

В центре Петербурга мужчину ударили ножом в метро

В Санкт-Петербурге мужчину ударили ножом в вестибюле станции «Площадь Восстания», сообщили РБК в региональном главке МВД.
РБК 04:05
Авто

Озвучены российские цены на новый Hyundai Sonata

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Фонд Навального подал иск к Путину

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Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
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В США объявили номинантов на музыкальную премию «Грэмми»

Экономика сегодня вчера в 18:00
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К 10 января 2020 года Министерство внутренних дел России создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:36
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
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Описана система извинений на чеченском ТВ

Директор ЧГТРК «Грозный» и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев рассказал, каким образом на телеканале появляются видео с извинениями местных жителей.
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Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
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Онколог назвал пять главных мифов о раке

Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России.
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Общество

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Сбербанк прислал одному из своих клиентов СМС с информацией о персональных условиях, которые можно оформить в офисе, назвав указанный пароль — CRYVKILLJEWS.
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Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
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Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, как он работает с командой в перерыве на матчи сборных.
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Напомним: много лет назад Волочкову связывали с этим мужчиной романтические отношения.
Комсомольская правда вчера в 17:10
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Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году.
Газета.Ru 05:04
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Джон Фавро показал 50-летнего малыша Йоду

Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
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Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в Донбассе пройдут только тогда, когда Киев вернёт себе полный контроль над регионом.
News.ru вчера в 08:56
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