Происшествия
RT на русскомОснователь Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Group-IB.
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Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу мне и находившимся рядом прохожим, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешел к активным действиям – он толкнул меня и замахнулся кулаком.
— Илья Сачков, российский предпринимательВедомости 05:48
с чего всё началось
Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.РБК04:35
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