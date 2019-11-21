Происшествия

RT на русскомRT на русскомОснователь Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Group-IB.
Читать в источнике
Комментировать48
Илья Сачков
Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу мне и находившимся рядом прохожим, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешел к активным действиям – он толкнул меня и замахнулся кулаком.
— Илья Сачков, российский предпринимательВедомости 05:48
с чего всё началось

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
РБК04:35

Подробнее о событии

Мужчина обстрелял таксистов из газового пистолета в Москве

Москва 2405:58

Глава Group-IB обратился в полицию после инцидента с таксистом в центре Москвы

ТАСС05:22

Участником конфликта с таксистами в Москве оказался основатель Group-IB

РИА Новости05:43

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

РБК04:35

СМИ назвали личность стрелявшего в таксистов в Москве

Вечерняя Москва06:09

Москвич расстроился из-за пробок и обстрелял таксистов

Мослента03:08

Эксперт ОБСЕ и Думы по кибербезопасности обстрелял таксистов в Москве

РЕН ТВ03:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
Общество

Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Газета.Ru 06:20
Транспорт

Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам

Глава государства в четверг принимает участие в церемонии запуска двух первых маршрутов МЦД.
Интерфакс 06:08
Экономика

ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет

Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Парламентская газета 04:18
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Общество

Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили

Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Lenta.ru 06:35
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 19 ноября в 07:18
Происшествия

В управлении полиции Тюменской области идут обыски

Как сообщил инсайдер, силовики несколько месяцев готовились к обыскам, их начало было отложено на тот момент, когда приказ об увольнении Юрия Алтынова с должности главы УМВД по Тюменской области вслед за президентом Владимиром Путиным подпишет глава ведомства Владимир Колокольцев.
URA.Ru 00:50
Политика

ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей

Lenta.ru 03:29
Общество

Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.
RT на русском 06:15
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за справкой от нарколога

Life.ru 05:04
Технологии

Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов

MobiDevices 03:47
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК вчера в 05:25
Политика

Кремль ответил на сообщения о вербовке Россией сербского военного

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент Сербии Александр Вучич поручил спецслужбам проверить сообщения СМИ о попытке вербовки российским представителем сербского военного.
Московский Комсомолец 05:19
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Общество

Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года

"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Интерфакс 05:44
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 04:48
Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Общество

Екатеринбуржец отсудил у автосалона 130 тысяч рублей за CD с «оскорбительной» надписью

Житель Екатеринбурга, оформляя кредит на машину в автосалоне, купил страховку под названием «Помощь на дороге» за 48 тысяч рублей.
Екатеринбург Онлайн 05:00
Политика

Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17

«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Известия 05:26
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru вчера в 07:34
Политика

Две трети граждан считают, что партия власти в России нужна

Большинство граждан (63%) уверены, что в России партия власти существует. 24% дали противоположные ответы.
REGNUM 02:38
Музыка

В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

Известия вчера в 11:02
Общество

Курганцы штурмуют наркодиспансер, чтобы не переплачивать за справку

Нововведение и вызвало ажиотаж среди курганцев, которым в ближайшее время предстоит получать или обменять водительские удостоверения.
URA.Ru 03:07
Футбол

Моуринью прокомментировал назначение в «Тоттенхэм»

ProstoProSport вчера в 02:16
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости 02:55
Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 03:23
Кино

Новый постер первого сезона «Ведьмака» от Netflix

За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится уже 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.
Игромания.ру 03:31
Здоровье

На Урале анализы для водителей сможет делать только одна клиника

На Урале анализы для водителей сможет делать только одна клиника Сложной экспертизой займется областная наркологическая больница.
Екатеринбург-ТВ 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное