Происшествия
РБКОснователь Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
По данным источников, по подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Москвы 1986 года рождения Илья Сачков. В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
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Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу мне и находившимся рядом прохожим, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешел к активным действиям – он толкнул меня и замахнулся кулаком.
— Илья Сачков, российский предпринимательВедомости 05:48
с чего всё началось
Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.РБК04:35
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