Общество

КоммерсантъКоммерсантъОснователь «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes

Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Издание оценивает состояние предпринимателя в $800 млн. «Комус» не раскрывает финансовых показателей.
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с чего всё началось

Незаметная империя. Как выходец из донского хутора попал в список богатейших россиян по версии Forbes

В этом году Forbes впервые оценил состояние Бобрикова в $800 млн. Этой суммы достаточно, чтобы бизнесмен попал в майский рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
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Основатель «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes

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РБК10:31

Среди богатейших бизнесменов России появился новичок

Lenta.ru09:38

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ТАСС13:23

В списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes появился новый участник — основатель «Комуса» Сергей Бобриков

Дождь05:44

Основатель «Комуса» впервые войдет в список богатейших людей России

Ведомости05:21

Основатель «Комуса» попал в список богатейших бизнесменов Forbes

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