В этом году Forbes впервые оценил состояние Бобрикова в $800 млн. Этой суммы достаточно, чтобы бизнесмен попал в майский рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.

с чего всё началось

Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Издание оценивает состояние предпринимателя в $800 млн. «Комус» не раскрывает финансовых показателей.

Общество В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.

Хоккей Россия потерпела три поражения на Шведских играх Сборная России в матче Евротура проиграла Чехии (3:4 Б). Чехи сравняли счет за 2 секунды до конца основного времени.

Политика Украина введет санкции за задержание кораблей в Керченском проливе Украина собирается ввести санкции в отношении российских следователей, прокуроров и судей, причастных к делу украинских моряков, арестованных из-за событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года.