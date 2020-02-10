Общество
КоммерсантъОснователь «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes
Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Издание оценивает состояние предпринимателя в $800 млн. «Комус» не раскрывает финансовых показателей.
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Незаметная империя. Как выходец из донского хутора попал в список богатейших россиян по версии Forbes
В этом году Forbes впервые оценил состояние Бобрикова в $800 млн. Этой суммы достаточно, чтобы бизнесмен попал в майский рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.Forbes03:21
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