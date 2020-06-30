Общество
КоммерсантъОснователь Petropavlovsk Масловский не вошел в новый совет директоров
Основатель Petropavlovsk Павел Масловский и финансовый директор Данила Котляров по итогам голосования не вошли в совет, хотя их кандидатуры рекомендовали для переизбрания.
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Армия и оружие
Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что бояться говорить с Россией не стоит.
РИА Новости 08:29
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
Происшествия
В Петербурге сильный ветер валит на машины деревья и дорожные знаки
На месте работают сотрудники МЧС. В Евпаторийском переулке сильный ветер уронил на машину дорожный знак.
Форпост Северо-Запад 09:12
Общество
Все детские сады Московской области откроют с 6 июля
Детские сады Подмосковья возобновят свою работу с понедельника, 6 июля, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 04:52
Происшествия
Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе
Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com вчера в 09:27
Здоровье
Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране.
РБК 06:42
Космос
SpaceX выведет на орбиту третий спутник GPS для ВВС США
Газета.Ru вчера в 17:17
Общество
В Москве аннулированы 436 бюллетеней в Раменках и пять в Лефортове
Мосгоризбирком МГИК аннулировал 436 бюллетеней в Раменках и сейф-пакет в Лефортове из-за выявленных нарушений в ходе надомного голосования по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 08:54
Политика
CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй
Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
Происшествия
В Петербурге на избирательном участке журналисту сломали руку
Форпост Северо-Запад 09:21
Происшествия
В Петербурге разбираются в причинах дорожного конфликта со стрельбой
Санкт-Петербург, 30 июня 2020, 15:27 — REGNUM Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе Петербурга.
REGNUM 08:27
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Происшествия
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:30
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru 00:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою квартиру мечты за 120 млн рублей
Обошлась покупка примерно в 120 млн рублей.
News.ru 05:53
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) второй день подряд обновила рекорд и достигла 57,81 тыс. руб. за тонну, что на 0,2% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:14
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52