Общество

КоммерсантъКоммерсантъОснователь Petropavlovsk Масловский не вошел в новый совет директоров

Основатель Petropavlovsk Павел Масловский и финансовый директор Данила Котляров по итогам голосования не вошли в совет, хотя их кандидатуры рекомендовали для переизбрания.
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Petropavlovsk’ая крепость снова держит осаду. Обобщение

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Крупнейшие акционеры Petropavlovsk выступили против прежнего состава СД

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Совет директоров Petropavlovsk пожаловался регулятору на нового акционера

News.ru05:43

Petropavlovsk сплавил директоров

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Вестник золотопромышленника03:07

Основатель Petropavlovsk Павел Масловский не вошел в новый совет директоров

Finam.Ru03:03
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Экономика

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК 15:24
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:05
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств.
Известия 14:22
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

РБК 15:28
Общество

Жителям Подмосковья разрешили занятия спортом на улице и в парках

Жителям Подмосковья с 1 июля разрешено гулять и заниматься спортом на улице, сказано в постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте правительства области.
РБК 15:28
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Политика

Меркель призвала страны ЕС задуматься о мире без лидерства США

Канцлер Германии Ангела меркель заявила, что европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться быть мировым лидером.
Страна Советов on-line вчера в 13:31
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Спорт

Двукратный чемпион ОИ по водному поло Кабанов умер в возрасте 72 лет

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по водному поло Александр Кабанов скончался на 73-м году жизни.
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Политика

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин 30 июня обратился к россиянам перед предстоящим днем всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Хоккей

Экс-нападающий «Адмирала» Коростелев подписал контракт с ЦСКА

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Вернувшаяся в Россию фигуристка Медведева проверилась на коронавирус

Российская фигуристка Евгения Медведева вернулась в Россию из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
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Происшествия

В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

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Футбол

Лионель Месси набрал наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в XXI веке

Портал Transfermarkt составил список футболистов, которые набрали наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в XXI веке.
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Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
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Общество

Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков

Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
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Футбол

«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне

Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
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Общество

В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу

"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
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В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией

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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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Шоу-бизнес

Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
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Игры

Bethesda выпустила сборник Wolfenstein: Alt History Collection

В цифровых магазинах состоялся релиз сборника Wolfenstein: Alt History Collection.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
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В Гусь-Хрустальном загорелось здание дома культуры

По данным экстренной службы, пожар начался в 21:16. Загорелась кровля дома культуры. Из-за чего именно это произошло, пока не известно.
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Происшествия

Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке

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Общество

ФРС и Минфин США дали разные сроки восстановления экономики

Министр финансов Стивен Мнучин и председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл во вторник дали разные оценки сроков восстановления американской экономики от последствий вызванного пандемией коронавируса кризиса.
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«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»

"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
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Павел Алексеевич Масловский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Наиболее известный как один из основателей и генеральный директор Группы Компаний «Петропавловск». С 19 декабря 2011 года по 15 октября 2014 года был членом Совета Федерации от законодательной власти Амурской области.
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