Основатель Petropavlovsk Павел Масловский и финансовый директор Данила Котляров по итогам голосования не вошли в совет, хотя их кандидатуры рекомендовали для переизбрания.

Основатель Petropavlovsk Масловский не вошел в новый совет директоров

Политика США объявили китайские компании ZTE и Huawei угрозами нацбезопасности Федеральная комиссия по связи США официально объявила китайские компании ZTE и Huawei угрозами для национальной безопасности Соединённых Штатов. 12

Экономика В МОТ спрогнозировали значительный рост числа безработных к концу года Количество людей, потерявших работу из-за пандемии COVID-19, к концу 2020 года значительно превысит ранее прогнозируемые показатели и может достигнуть 400 миллионов, говорится в опубликованном во вторник новом докладе Международной организации труда. 1

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Общество TikTok и LiKee запретили в Индии Подчеркивается, что принятые меры в отношении китайских приложений призваны обеспечивать защиту интересов индийских интернет- и мобильных пользователей. 49

Политика Суд заблокировал публикацию книги племянницы Трампа Суд в Нью-Йорке распорядился приостановить выход книги племянницы президента Дональда Трампа Мэри, сообщило издание Politico со ссылкой на решение суда.

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Общество Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля "С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении. 49