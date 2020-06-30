Общество

КоммерсантъКоммерсантъОснователь Petropavlovsk Масловский не вошел в новый совет директоров

Основатель Petropavlovsk Павел Масловский и финансовый директор Данила Котляров по итогам голосования не вошли в совет, хотя их кандидатуры рекомендовали для переизбрания.
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Petropavlovsk сплавил директоров

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Вестник золотопромышленника03:07

Основатель Petropavlovsk Павел Масловский не вошел в новый совет директоров

Finam.Ru03:03
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Журналисту «Медиазоны» сломали руку на избирательном участке

BFM.ru 12:53
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Здоровье

Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября

Открытие школ с 1 сентября может проводиться по трем разным сценариям в условиях коронравируса, заявил изданию URA.RU врач-иммунолог Михаил Костинов.
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США объявили китайские компании ZTE и Huawei угрозами нацбезопасности

Федеральная комиссия по связи США официально объявила китайские компании ZTE и Huawei угрозами для национальной безопасности Соединённых Штатов.
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Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

Bimru.ru 04:32
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Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
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«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
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Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей

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Армия и оружие

Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет

Представитель американского оборонного ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и запрещенным на территории РФ радикальным движением «Талибан»*.
Военное дело 02:12
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Экономика

В МОТ спрогнозировали значительный рост числа безработных к концу года

Количество людей, потерявших работу из-за пандемии COVID-19, к концу 2020 года значительно превысит ранее прогнозируемые показатели и может достигнуть 400 миллионов, говорится в опубликованном во вторник новом докладе Международной организации труда.
РИА Новости 09:20
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Медведева вернулась в Россию и сдала отрицательный тест на коронавирус

Деловое.ТВ 11:59
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Экономика

А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
Коммерсантъ 04:40
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Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия 14:22
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Общество

Правительство сообщило об открытии с 1 июля курортного сезона в России

Организации культурной и туристической сферы возобновляют нормальную работу в России после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС 29 июня со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Известия вчера в 05:53
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Общество

В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
РИА Новости 11:19
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Футбол

«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».
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Общество

TikTok и LiKee запретили в Индии

Подчеркивается, что принятые меры в отношении китайских приложений призваны обеспечивать защиту интересов индийских интернет- и мобильных пользователей.
Evo-rus.com 07:22
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Общество

Повышенный уровень радиации зафиксировали у северных границ России

Общественная служба новостей 28 июня в 09:53
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«Газпром» заплатил польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ

«Газпром» выполнил решение Стокгольмского арбитража, вернув польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ за период с 1 ноября 2014 года.
Коммерсантъ 13:34
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс вчера в 01:14
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Политика

Суд заблокировал публикацию книги племянницы Трампа

Суд в Нью-Йорке распорядился приостановить выход книги племянницы президента Дональда Трампа Мэри, сообщило издание Politico со ссылкой на решение суда.
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Армия и оружие

ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

30 апреля официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о приостановке реализации сделки по поставкам комплексов С-400 из-за коронавируса.
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Футбол

Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА

Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» огласила стартовый состав команды на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
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Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь бедствия достигает почти 23 тысяч квадратных метров.
Общественное телевидение России 12:17
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Общество

Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля

"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
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ЦСКА — Спартак 1:0 (2-й тайм)

Игрок московского "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота столичного ЦСКА.
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Путин выступит с обращением к гражданам

30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
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Худрук МХАТ имени Горького возложил часть вины Ефремова на общество

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков возложил на общество часть ответственности за ДТП с летальным исходом, устроенное актером Михаилом Ефремовым.
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Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года

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Павел Алексеевич Масловский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Наиболее известный как один из основателей и генеральный директор Группы Компаний «Петропавловск». С 19 декабря 2011 года по 15 октября 2014 года был членом Совета Федерации от законодательной власти Амурской области.
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